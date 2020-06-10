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Politika

Mustafa Yeneroğlu: Meclis'teki yumruklaşırsa, toplum da sokakta ve evde şiddet uygular

10 Haziran 2020 22:50

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda dün akşam yaşanan kavgaya ilişkin, "Meclis'te insanlar birbirini yumrukluyor, toplum ne yapsın? Onlar da kendi sokaklarında şiddet uyguluyorlar, evlerinde eşlerine şiddet uyguluyorlar. Sonra da toplumun güvenlik hissiyatı var deyip daha fazla güvenlikçi, bekçi, yasaklar" ifadelerini kullandı.

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'nda  gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Toplumda farklı sesleri susturmaya, gazetecileri sindirmeye çalışıyorlar"

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