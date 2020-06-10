Mustafa Yeneroğlu: Meclis'teki yumruklaşırsa, toplum da sokakta ve evde şiddet uygular

Yeneroğlu, Türkiye'nin içinde yaşadığı 'korku iklimi'nden çıkartılmasını gerektiğini savunarak şunları söyledi:

"Toplumda farklı sesleri susturmaya, gazetecileri sindirmeye çalışıyorlar. Gerçek hayattan o kadar kopuklar ki. Toplumun birliğinden beraberliğinden mesul olan insanlar toplumu birbirine düşmanlaştırmaya, kamplaştırmaya çalışıyor. Türkiye iyi yönetilse sorunlarını kısa sürede aşar. Özellikle Güneydoğu'daki ciddi sıkıntıları, yoksulluğu, kadına şiddet konularını çözer. Siyasetin işini iyi yapması lazım. Meclis'te insanlar birbirini yumrukluyor, toplum ne yapsın? Onlar da kendi sokaklarında şiddet uyguluyorlar, evlerinde eşlerine şiddet uyguluyorlar. Sonra da toplumun güvenlik hissiyatı var deyip daha fazla güvenlikçi, bekçi, yasaklar. Toplumun bir kesimi bunu şimdilik kabulleniyor ama zaman içerisinde görecekler ki bu kendi haklarını ortadan kaldıracak ve kendi haklarını savunacak doğru düzgün insan da kalmayacak.

Her apartmanda komşular birbirlerinin hangi partiye mensup olup olmadığını biliyorlar mı? Veya bildikleri takdirde birbirlerine düşmanlık mı yapıyorlar? Eğer komşunuz CHP'li ise birisi çıkıp, 'Bu CHP'lilerin hepsi PKK'lı' demek gibi, böyle bir şey olabilir mi? Maalesef devletin tepesindeki zatlar topluma bu yönlendirmeyi yapıyorlar. Toplumun birliğinden, bütünlüğünden toplumu bir biçimde kamplaştırarak birbirlerine düşmanlaştırmaya çalışıyorlar. Bu korku ikliminden Türkiye'nin çıkartılması gerekiyor."

"Son dönemdeki gündemler toplumun gündemi değil"

"Farklı farklı toplumsal gruplar adeta birbirlerine düşmanmış gibi ortam yaratılıyor. Gerçeklikle de örtüşmüyor" diyen Yeneroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumun önemli bir bölümü artık siyasetin bu gerçekliğinden tamamen kopuk bir biçimde gayet barış içerisinde, birbiriyle güçlü bir iletişim içerisinde gün geçtikçe gri tonlarının da arttığı bir biçimde yani farklı farklı paradoks kimliklerin var olduğu bir ortamda toplum hayatını sürdürmeye çalışıyor, hayat mücadelesi veriyor, yoksulluk mücadelesi veriyor. Son zamanlardaki gündemlerin hiçbirisi toplumun gündemiyle milletimizin gerçek gündemiyle örtüşmüyor. Deva Partisi olarak diyoruz ki toplumun gerçek gündemi ile ilgilenelim. Suni gündemin toplumun gerçekliğiyle alakası yok. Bu gündemler nerede varsa bilin ki arkasında birileri şu veya bu bazen iktidar bazen muhalefetin belli marjinal grupları olur kendileri için gündem yaratıp toplumu germeye çalışıyorlar."

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