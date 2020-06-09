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Politika

Meclis'te yumruk yumruğa kavga | CHP'li Özel: MHP'li Kılavuz arkadan bana saldırmaya çalıştı, arkadaşlarım püskürttüler

09 Haziran 2020 23:56

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un yumruklu saldırısına uğradı. Diğer vekillerin de olaya dahil olduğu anlatan CHP'li Özel, Kılavuz'un kendisine arkadan yumruk atmaya çalıştığını söyleyerek, "Çirkin, arkadan kalleşçe yapılan saldırıyı arkadaşlarımız püskürttüler. Hafif bir darbe aldık ama daha sonra olan olaylar sırasında aktarıldığı kadarıyla Olcay Bey'in ciddi yaralanması var" dedi. 

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