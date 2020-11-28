Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı

İki hafta önce Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu yaptığı sabah programının çekimlerde rahatsızlanan Mustafa Topaloğlu'nun kalp krizi geçirdiği ortaya çıkmıştı. Ambulansla Şişli Etfal Hastanesi'nde kaldırılan ve anjiyo olan şarkıcı, üç günlük tedavisinin ardından taburcu olmuştu. Yürüyerek hastaneden çıkan Topaloğlu, "Bu kalbimiz motor, bizi yaşatıyor en önemli organımız kalbe iyi bakmak lazım aynı zamanda kalp kırmamak gerek, kalp kırmayın" demişti.

Evinde dinlenmeye çekilen 63 yaşındaki sanatçının, yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Topaloğlu'nun, kontrol amaçlı hastanede tutulduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Ünlü türkücü, iki yıl önce de kalp krizi geçirmişti. Anjiyo yapıldıktan sonra bir bölgede tıkanıklık olduğu saptanan sanatçıya stent takılmıştı.

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