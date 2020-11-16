Taburcu olan Mustafa Topaloğlu: Kalbimi kıran belediye başkanlarını Cumhurbaşkanı'na söyleyeceğim

Katıldığı canlı yayın sonrası kalp krizi geçiren 63 yaşındaki türkücü Mustafa Topaloğlu anjiyo olduktan sonra taburcu edildi. Şişli Etfal Hastanesi'nde tedavi gören Topaloğlu, iki belediye başkanına kırıldığı ifade ederek "Birileri kalbimi kırdı. Siz kalp kırmayın. İsimlerini vermeyeceğim ama Cumhurbaşkanı ile paylaşacağım" dedi.

Hastaneden yürüyerek çıkan Topaloğlu, doktorlara teşekkür ederek "Bu kalbimiz motor, bizi yaşatıyor en önemli organımız kalbe iyi bakmak lazım. Aynı zamanda kalp kırmamak gerek" şeklinde konuştu.

Ünlü türkücü, iki yıl önce de kalp krizi geçirmişti. Anjiyo yapıldıktan sonra bir bölgede tıkanıklık olduğu saptanan sanatçıya stent takılmıştı.