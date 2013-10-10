Mustafa Şentop: Tutuklu vekil faydalanıyorsa faydalansın

T24/ ANKARA

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun AKP’li Üyesi İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, CHP ile başlatılan 60 madde temasları için, “Sadece vekilleri kurtaracak bir düzenleme şık ve eşit hukuka uygun olmaz. Tutuklu vekiller ön şartımız denirse bunu kabul edemeyiz. Ancak, ilkesel bir düzenleme yaptığımız takdirde tutuklu vekil faydalanıyorsa faydalansın. Bunun sonucunda tutuklu vekiller istifade edecekse buna itiraz olmaz” dedi.

Şentop, T24’ün, ‘Anayasa’da partiler arasında ilk temas’ diye duyurduğu Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda 60 madde ile tutuklu vekillere ilişkin düzenlemeler konusunda ‘A Haber’e konuk oldu ve şunları söyledi:

Milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili maddeler problemli. 60 maddede anlaştık. Dokunulmazlık ile ilgili maddeyi de yazdık yüzde 90'ında mutabıkız. Dokunulmazlık maddesinde birkaç kez üzerinde çalıştığımız takdirde mutabık kaldığımız maddeler arasında olabilir. İlkesel bir düzenleme yaptığımız takdirde tutuklu vekil faydalanıyorsa faydalansın. Bunun sonucunda tutuklu vekiller istifade edecekse buna itiraz olmaz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘anlaştığımız maddeleri getirelim’ demesi şık oldu. Olumlu yaklaşması uzlaşma konusundaki havayı değiştirdi. Tutuklu vekillerle ilgili olarak yasama yılının başından itibaren teşebbüsler oldu. Biz parti olarak sadece tutuklu vekilleri kurtaracak formülden yana değiliz. Bu arkadaşlar tutuklu vekil olduktan sonra tutuklanmış değiller. Zaten tutukluydular. Sadece vekilleri kurtaracak bir düzenleme şık eşit hukuka uygun olmaz milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili maddeler problemli