60 madde için partiler arasında ilk temas kuruldu

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda, 60 ve daha üzerindeki bir paketin TBMM’den geçirilmesi konusunda temaslar başlatıldı. AKP ve CHP daha sonra CHP ve MHP arasında ilk nabız yoklaması yapıldı. CHP, 2013 yılı bitmeden dört siyasi partinin ortak mutabakatıyla hazırlanan taslak bir metnin ortaya çıkarılmasını ve paketin içinde tutuklu milletvekillerinin de olmasını istiyor. Tutuklu milletvekilleri konusunda MHP’de aynı görüştü. CHP, BDP’siz bir formüle sıcak bakmıyor. Kulislerde, AKP’nin CHP ile taslak metni çıkarmak istediğine dikkat çekiliyor. Ancak, CHP kanadında komisyonun diğer iki partisi MHP ve BDP’nin dışarıda bırakılması istenmiyor. Bu nedenle partiler arasında yürütülecek temasların ikili-üçlü olmamasına dikkat edilecek.

'Kasım ayı sonuna kadar taslak metin çıkabilir'

Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi, Konya Milletvekili Atilla Kart, hedeflerinin Kasım ayı sonuna kadar taslak bir metnin ortaya çıkarılması olduğunu söyledi. T24’e partiler arasındaki temasları doğrulayan Kart, “Biz, içinde BDP’nin de olduğu dörtlü mutabakatla hazırlanan bir metnin çıkmasını istiyoruz. İkili- üçlü ortaklıkları doğru bulmayız” dedi.

CHP, bölümler halinde bir paket çıkarılmasını istiyor. Tutuklu milletvekillerini de içine alan ‘Yasama’, ‘ Yargı’, ‘Temel Hak ve Özgürlükler’de anlaşmanın yolu aranılacak.