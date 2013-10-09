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Politika

60 madde için partiler arasında ilk temas kuruldu

AKP ile CHP, CHP ile MHP arasında 60 ve daha üzerindeki maddelerle ilgili ilk temas kuruldu. CHP, BDP’siz bir pakete karşı çıkıyor. CHP'li Kart, kasım ayı sonuna kadar bir taslak metnin çıkabileceğini söyledi

09 Ekim 2013 17:06

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda, 60 ve daha üzerindeki bir paketin TBMM’den geçirilmesi konusunda temaslar başlatıldı. AKP ve CHP daha sonra CHP ve MHP arasında ilk nabız yoklaması yapıldı. CHP, 2013 yılı bitmeden dört siyasi partinin ortak mutabakatıyla hazırlanan taslak  bir metnin ortaya çıkarılmasını  ve paketin içinde tutuklu milletvekillerinin de olmasını istiyor. Tutuklu milletvekilleri konusunda MHP’de aynı görüştü. CHP, BDP’siz bir formüle sıcak bakmıyor. Kulislerde, AKP’nin CHP ile taslak metni çıkarmak istediğine dikkat çekiliyor. Ancak, CHP kanadında komisyonun  diğer iki partisi MHP ve BDP’nin  dışarıda bırakılması  istenmiyor.  Bu nedenle partiler arasında  yürütülecek  temasların  ikili-üçlü olmamasına dikkat edilecek.

 

'Kasım ayı sonuna kadar taslak metin çıkabilir'

 

Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi, Konya Milletvekili Atilla Kart, hedeflerinin Kasım ayı sonuna kadar taslak bir metnin ortaya çıkarılması olduğunu  söyledi. T24’e partiler arasındaki temasları  doğrulayan  Kart, “Biz, içinde BDP’nin de olduğu dörtlü mutabakatla  hazırlanan  bir metnin  çıkmasını istiyoruz. İkili- üçlü ortaklıkları doğru bulmayız” dedi.

CHP,  bölümler halinde bir paket çıkarılmasını istiyor. Tutuklu milletvekillerini de içine alan  ‘Yasama’, ‘ Yargı’, ‘Temel Hak ve Özgürlükler’de anlaşmanın yolu  aranılacak.

 

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