Mustafa Sarısülük: Beklentimiz makam araçları değil, kardeşçe bir arada yaşamak

Gezi Parkı protestoları sırasında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük‘ün kardeşi Mustafa Sarısülük HDP’den milletvekili adaylığının açıklanmasının yaptığı ilk açıklamada “Beklentimiz makam araçları, torpiller, yüksek imkânlar değil; her kesimden insanın birlikte kardeşçe ve özgürce bir arada yaşayabilmesidir” dedi.

“Siyaset, bindiğimiz otobüs parasına, yediğimiz ekmeğe, içtiğimiz suya karışmışken bizim bu gerçeğin dışında kalmamız beklenemezdi” diyen Saısülük’ün Twitter’dan yaptığı açıklamalar şöyle:

“HDP'den gelen teklifi kabul ettiğimi, herkesten önce sosyal medyada hiç tanımadığım binlerce güzel dostla, kardeşlerimle paylaşmak isterim. Beklentimiz makam araçları, torpiller, yüksek imkânlar değil; her kesimden insanın birlikte kardeşçe ve özgürce bir arada yaşayabilmesidir.

Hayatımızı Ethem'den önce ve Ethem'den sonra olarak ayırsak da, yoksul ve emekçi bir ailenin çocuğu olarak her zaman siyasetin içinde olduk. Beni siyasi geçmişimle, İnsan Hakları çalışmalarımla, düşünce ve duruşumla desteklemenizi isterim. Desteklemezseniz de canınız sağ olsun. Önemli olan zalimlere, hırsızlara, katillere karşı ortak bir paydada buluşabilmek. Gezi'nin bir soluğunun da, mecliste olması dileğiyle.

Siyaset, bindiğimiz otobüs parasına, yediğimiz ekmeğe, içtiğimiz suya karışmışken bizim bu gerçeğin dışında kalmamız beklenemezdi.

Tek tek cevap vermek zor tabi ama manevi desteğinizin önemli olduğunu bilmenizi isterim. Çok teşekkürler dostlar. Birlikte güçlüyüz. Bu bir görev ve sorumluluktur bizler açısından. Bildiğimiz bir şey varsa oda çocuklarımızı katledenlere karşı barışı kardeşliği haykıracağız.”