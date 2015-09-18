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Politika

Mustafa Sarısülük, HDP'den milletvekili adayı mı oluyor?

HDP "Seçim Komisyonu" mesaisini sürdürüyor

Mustafa Sarısülük (ortada)

18 Eylül 2015 18:14

Gezi Parkı protestoları sırasında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün ağabeyi Mustafa Sarısülük'ün HDP Ankara 2. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı gösterileceği iddia edildi.

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başkanlığında çarşamba günü çalışmalarına başlayan "Seçim Komisyonu" mesaisini sürdürüyor. Komisyon tarafından belirlenen isimler, 13.30'da başlayan MYK toplantısında üyelerin değerlendirmesine sunuldu.

HDP'nin 7 Haziran genel seçimlerindeki listesinin büyük oranda korunacağı, sadece kritik şehirlerde bazı değişikliklere gidileceği belirtiliyor. HDP'de 7 Haziran Genel Seçimlerinde Ankara 1. Bölge 1. sıradan aday gösterilen ve seçilen Sırrı Süreyya Önder'in 1 Kasım'da tekrarlanacak seçimlerde yine aynı bölge ve sıradan aday gösterileceği belirtiliyor.

Ethem SarısülükHabertürk muhabiri Mahir Kılıç'ın haberine göre, HDP'nin Ankara 2. Bölge 1. sıra için ise sürpriz bir isimi aday göstereceği konuşuluyor. Gezi Parkı protestoları sırasında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün ağabeyi Mustafa Sarısülük'ün Ankara 2. Bölge 1. sıradan aday gösterileceği ifade ediliyor.

HDP İzmir 1. Bölge Milletvekili Ertuğrul Kürkçü'ye 1 Kasım seçimlerinde Ankara'dan adaylık teklif edildiği ve Kürkçü'nün bu teklifi kabul etmediği de iddialar arasında.

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