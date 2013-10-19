Mustafa Sarıgül'ün Washington gezisi iptal oldu

Önümüzdeki hafta Washington’da olması planlanan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, seçim dönemine girildiğinden vakti olmadığı gerekçesiyle programdan vazgeçti.

Bugün Hürriyet’te yayınlanan, Sarıgül’ün önümüzdeki hafta bir dizi temas için ABD’nin başkenti Washington’da olacağı haberi üzerine Hürriyet’e bir açıklama yapan Sarıgül, “Bu program altı ay önce konuşulmuştu. Ancak bu seçim dönemine girildiği sırada vaktimiz olmayacak” dedi.

ABD'nin en önemli düşünce kuruluşlarından Amerikan İlerleme Merkezi (CAP), önümüzdeki hafta Sarıgül ve beraberindeki grup için Washington’da bir toplantı organize etmişti. 24 Ekim 2013 günü saat 12.45’ten 14.30’a kadar sürmesi planlanan buluşmada da Türkiye’deki mevcut siyasi ve ekonomik durum, Gezi protestolarının devam eden sonuçları, yaklaşan İstanbul belediye seçimleri, en son açıklanan demokratikleşme paketi ve azınlık haklarının ele alınacağı duyurulmuştu. Lehigh Üniversitesi öğretim üyesi, Türkiye uzmanı Henri Barkey’nin moderatör olacağı toplantıda Sarıgül’e Belediye Başkan Yardımcıları Vasken Cemil Barın ve Monik İpekel’in de eşlik edeceği haber verilmişti.

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