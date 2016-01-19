Mustafa Sarıgül'e bin lira 'yumruk' cezası

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün, 2014 yerel seçimleri öncesi Feshane'de, Mustafa Suver isimli kişiye yumruk attığı iddiasıyla yargılandığı dava 5. duruşmada karara bağlandı. Sarıgül hakkında "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasının istendiği davada mahkeme, Sarıgül'ü, önce 2 bin 400 TL adli para cezasına çarptırdı. Daha sonra ceza, bin liraya indirilerek ertelendi.

DHA’dan Serpil Kırkeser’in haberine göre; Mustafa Sarıgül'ün, 2014 yerel seçimleri öncesi Feshane'de, Mustafa Suver isimli kişiye yumruk attığı iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi. Mustafa Sarıgül'ün koruması Hüseyin Gürol ve teknik personeli Caner Dursun duruşmada "tanık" sıfatıyla dinlendi. Tanıklar, Mustafa Suver'in, Sarıgül'e hakaret ettiğini, Sarıgül'ün ise Mustafa Suver'e vurmadığını söyledi.

Sarıgül’ün beraati istendi

Mustafa Sarıgül'ün avukatı Onur Sancak önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, "Müvekkilimin atılı suçtan öncelikle beraatini, mahkeme aksi kanaatte ise lehine olan tüm hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz. Müvekkilim aleyhine işlenen suçtan ötürü ise şikâyetimiz devam etmektedir. Karşı tarafın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Mustafa Suver'in avukatı Burcu Savaşkurt ise "Müvekkilimizin beratini, karşı tarafın ise cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Mahkeme, kısa aranın ardından davayı karara bağladı. Dosyada bulunan belge ve delillerin birlikte değerlendirildiğini belirten mahkeme, sanıklara atılı her iki suçun da yasal unsurlarıyla birlikte subuta erdiğini belirtti. Mustafa Sarıgül'ün ise atılı suçunu tahrik altında işlediğini vurguladı.

Mahkeme, katılan sanık Mustafa Suver'i, katılan sanık Mustafa Sarıgül'e karşı üzerine atılı "hakaret" suçundan, günlüğü 20 TL'den olmak üzere toplam 7 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, Mustafa Suver'i 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti.

Mahkeme, Mustafa Sarıgül'ü de, Mustafa Suver'e karşı "Basit yaralama" suçundan önce 2 bin 400 TL adli para cezasına çarptırdı.

Eylemin "adı geçen katılan sanık Mustafa Suver'in kendisine küfür etmesi üzerine, haksız fiil kabul edilen bu eylemin üzerine meydana getirdiği hiddetin etkisi altında gerçekleştirdiğinin" anlaşıldığını belirten mahkeme, cezayı bin 200 TL'ye indirdi.

Mustafa Sarıgül'ün sabıkasız oluşu, duruşmada gözlemlenen iyi hali takdiri indirim nedeni kabul eden mahkeme heyeti, Mustafa Sarıgül'ü günlüğü 20 TL'den olmak üzere 50 gün karşılığı bin TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezayı erteledi. Sarıgül'ün ayrıca 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasını kararlaştırdı. Sarıgül, 5 yıl içinde suç işlemezse dava ortadan kalkacak.

İddianame

İddianamede, Mustafa Sarıgül'ün seçim çalışması kapsamında 1 Mart 2014 tarihinde Eyüp Feshane'de yapılan Trabzon Günleri etkinliğine katıldığı anlatıldı. Sarıgül taraftarlarının Başbakan'a hakaret ettiği, buna tepki gösteren Mustafa Suver'in de Sarıgül'e hitaben, "Burada senin ne işin var, burada olmaman lazım" dediği, bunun üzerine Sarıgül'ün Suvar'ın elini sıktığı belirtildi. İddianamede elini kurtarmaya çalışan Suver'in de Sarıgül'e küfür ettiği kaydedildi.

İddianamede Mustafa Suver'in kamu görevlisi olduğunu bildiği Sarıgül'e hakaret ettiği, Sarıgül'ün de Suver'in üzerine yürüyerek yumruk salladığı, olay yerinde bulunan resmi ve özel koruma görevlilerinin olaya müdahale ettiği bilgilerine yer verildi. Suver'in olay sırasında basit müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı da kaydedildi. Mustafa Sarıgül hakkında "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasının istendiği iddianamede Mustafa Suver hakkında da "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.