Sarıgül İstanbul’dan aday oluyor

Kontenjan mı yoksa ön seçimle mi ada olacağı merak konusu olan eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kararını verdi ve İstanbul 2. Bölge'den ön seçime gireceği öğrenildi. Sarıgül'ün yanı sıra CHP'nin Fatih Belediye Başkan adayı olan Erbakan'ın yeğeni Sabri Erbakan ile Beyoğlu Başkan adayı olan Aylin Kotil de milletvekili aday adayı oluyor.

CHP'de, 7 Haziran'da yapılacak genel seçimler için milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin başvuruları sürüyor. 1 Marta kadar uzatılan başvurular çerçevesinde şu ana kadar yaklaşık 3 bin adaylık dosyası alındı. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile Yargıtay Onursal Başsavcısı Vural Savaş, ön seçim yönteminin uygulanacağı Antalya'dan aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Radikal'de yer alan habere göre, kontenjan mı yoksa ön seçimle mi aday olacağı merak konusu olan eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün adaylık için kararını verdiği ve yarın İstanbul 2. Bölge’den ön seçime girmek için aday adaylığı başvurusunda bulunacağı öne sürülüyor. CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Sarıgül’ün bir soru üzerine “Gençlik kolları başkanlığı yapan, il başkanlığı yapan Mustafa Sarıgül’e kontenjan yakışır mı? Örgüt tanır beni ön seçimde aday adayım” dedi.

Önder Sav Ankara, Erbakan İstanbul’dan aday

CHP'nin eski genel sekreterlerinden Önder Sav, Ankara 1. bölgeden ön seçime girmek için dosyasını aldı. Yerel seçimlerde İstanbul Fatih Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Necmettin Erbakan'ın yeğeni Sabri Erbakan da İstanbul'dan aday adaylığı için dosya alanlardan. Eski bakanlardan Zekeriya Temizel ve İbrahim Tez, eski milletvekillerinden Mehmet Tomanbay da aday adaylığı için başvurdu. Parti Meclisi üyesi ve eski bakanlardan Fikri Sağlar da Mersin'den ön seçim için başvurdu. Denizli Milletvekili Adnan Keskin de yine adayların ön seçimle belirleneceği Denizli'den aday adaylığı başvurusunda bulundu. Sivas milletvekili Malik Ecder Özdemir ile İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz de kendi illerinden aday adaylığına başvurdu. Candan Yüceer Tekirdağ'dan yeniden aday olabilmek için başvurusunu yaptı.

CHP'nin yerel seçimlerde İstanbul Beyoğlu'nda aday gösterdiği Aylin Kotil de milletvekilliği aday adaylığı için dosya alanlar arasında bulunuyor. Kotil aynı zamanda Sarıgül'ün eski eşi.

Sarıgül yarın başvuracak iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Mustafa Sarıgül'ün de başvuru yapması bekleniyor. Sarıgül'ün dosyasını aldığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra başvurusunu cuma günü yapmayı planladığı öğrenildi. İstanbul 2. Bölgede bulunan ilçeleri ziyaret eden Mustafa Sarıgül’ün bu ziyaretlerinde adaylık süreciyle ilgili konuştu. CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı ve eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, genel seçimlerde kontenjan adayı olmayacağını, ön seçime gererek örgütten çıkmak istediğini ifade etti.

Sarıgül, CHP'li üyelere iktidar sözü vererek Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Bayrampaşa gibi ilçeleri pilot bölge seçerek karış karış seçim çalışması dile getirdi.CHP Sultangazi İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Mustafa Sarıgül’e bir partilinin "Milletvekili aday adayı olacak mısınız? Olursanız ön seçimle mi yoksa kontenjan adayı mı olacaksınız?" diye sorduğu Sarıgül’ün ise “Gençlik kolları başkanlığı yapan, il başkanlığı yapan Mustafa Sarıgül’e kontenjan yakışır mı? Örgüt tanır beni ön seçimde aday adayım” dediği belirtiliyor.

Ön seçim 29 Mart’ta

Başvuruların parti genel merkezinde alındığı CHP'de, kontenjan adaylığı için başvuracaklardan 7 bin 500 lira, ön seçime girecek adaylardan 5 bin lira, kadınlar, engelliler ve gençlerden ise 2 bin 500 lira ücret alınıyor. CHP'de, 85 seçim çevresinin 55'inde ön seçim kararı alınmıştı. Üyelerin katılımıyla gerçekleştirilecek ön seçim 29 Martta yapılacak.