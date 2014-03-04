Mustafa Sarıgül'den 'vatandaşa yumruk attı' iddiasına yalanlama

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, bir vatandaşa yumruk attığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Sarıgül 'Orada sadece itişme kakışma oldu. Kesinlikle böyle bir şey olmadı. Bir tane yumruk atıldığına dair görüntü rica ediyorum' dedi.

Yumruk iddialarına yanıt

Gazetecilerin Pazar günü Feshane'de kendisini protesto eden bir vatandaşa yumruk attığı iddialarıyla ilgili sorusunu ise Sarıgül, "Biz hiçbir vatandaşımızla negatif bir duruma düşmeyiz. Ama provokatörler olursa, tahrik edenler olursa, iktidarın özel olarak görevlendirdiği insanlar olursa bunlar da bizi üzerler. Bunlar da bizi sıkıntıya sokarlar. Orada sadece bir itişme, kakışma oldu. Kesinlikle öyle bir olay olmadı fakat yandaş medya bunu farklı şekilde vermeye çalışıyor. Bu da onların ne kadar heyecanlı olduğunu gösteriyor. Biz aynı zamanda Pazar günü Eyüp Sultan'a gittiğimiz zaman da orada 15 - 20 arkadaş, Kasımpaşa bölgesinden gelen, aynı olayları tekrarladılar. Bundan sonra da bu tip provokatif eylemlere girişeceklerdir. Çünkü ben heyecanlarını anlıyorum. İstanbul'u kaybetmeye başladılar. İstanbul'daki enerjilerinin düşüklüğünü görüyorum. Mesela Sarıgül 15 yıldır belediye başkanı. Sarıgül ile ilgili hiçbir olay yoktu. Sarıgül büyükşehir adayı oldu yüzde 30'du problem yoktu. 35'di problem yoktu. Ne zaman yüzde 40'ı geçti oy oranı ondan sonra her türlü provokatif eylemleri yapmaya başladılar. Bundan sonra da yapacaklar.

'Kavga çıkartmaya çalışacaklar'

Son 20 gün içerisinde bize yumurta da atmaya çalışacaklar. Kavga da çıkartmaya çalışacaklar. Her türlü agresif olayları biz iktidardan bekliyoruz. Aynı zamanda yolda bizi karşılayan arabalara trafik cezalarının da aşırı ölçülerde gelmeye başladığını gördük. İktidarın heyecanını anlıyorum. İktidar şu anda İstanbul'u kaybetmekte. Türkiye'yi kaybetmekte. Çok başka bir noktada. Esenler en zayıf olduğumuz bölge olarak gözüküyordu, çok yaklaştık ve muhteşem bir noktaya geldik. Bağcılar'da, Bayrampaşa' da, Fatih'te, Bahçelievler'de, çok, çok iyi bir noktadayız. İstanbul'un 22 noktasında çok iyi noktadayız. O nedenle iktidar heyecanlanmaya başladı. İktidar provokatör eylemler yapmaya başladı. Bu oyunlara gelmemeye çalışacağız. Ama bunu sorarken de dün sayın Başbakan'ın mitinginde hırsız var diye pankart kaldıran vatandaşa nasıl yumruk atıldığını, nasıl o adamın karga, tulumba dövüldüğünü, nasıl o adamın perişan edildiği ortada. Feshane'de hiç böyle bir şey olmadı. Bir tane yumruk atıldığına dair görüntü rica ediyorum" şeklinde yanıtladı.

CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, ve Mevlüt Aslanoğlu'nun da eşlik ettiği Sarıgül ve partililer ziyaretin ardından haleden ayrıldı.