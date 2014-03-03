Sarıgül vatandaşa yumruk mu attı?

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül'ün, Trabzon Günleri toplantılarında protesto edilerek konuşturulmadığı ve sinirlenerek bir vatandaşı yumrukladığı öne sürüldü.

CHP 'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Feshane'de düzenlenen Trabzon Günleri'ne katıldı. www.haber7.com, tören sırasında Sarıgül'ün protesto edildiğini, sinirlenerek kürsüden indiğini ve bu sırada kendisini protesto eden bir vatandaşı da yumrukladığını iddia etti.

Yayınlanan görüntülerde Sarıgül'ün salondan çıkışı sırasında kısa süreli bir kargaşa yaşandığı görülüyor. Salondan çıkarken moral bozukluğu belli olan Sarıgül'ün korumaları ise olayın yaşandığı yöne doğru hızla ilerlerken görülüyor.