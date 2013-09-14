Mustafa Sarıgül: Zamanı geldi; yarı finale hazırlanıyoruz

Yüzlerce araçlık bir konvoyla Şişli Belediye binası önünden Trakya turuna çıkan Mustafa Sarıgül, İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığına göndermede bulunarak, "Zamanı gelmiştir, yarı finale çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül büyük bir araç konvoyuyla Trakya turuna çıktı. Yüzlerce araçlık konvoyla Şişli Belediye binası önünden saat 10.00 sıralarında yola çıkan Mustafa Sarıgül mitinglerde kullandığı aracın içinden güzergâh üzerindeki vatandaşları selamladı.

Konvoyun geçişine kısa bir süre kala, Sarıgül'ü destekleyen bir grup güzergah üzerinde bulunan Ayvansaray üst geçidine, “İstanbul aşkına değişime inanan ve inandıran lider” yazılı pankart açtı. Konvoyda bulunan ve Sarıgül'ün posterlerinin olduğu bazı araçlarda bulunanların CHP bayrakları da sallaması dikkat çekti. Midibüs içinde şarkılara eşlik eden Mustafa Sarıgül'ün oldukça neşeli olduğu görüldü.

'Sıkmadığımız el kalmayacak'

Küçükçekmece’de konvoyun önünü kesen kalabalık bir grup, Sarıgül’e beyaz güvercin verdi. Mustafa Sarıgül güvercinleri havaya saldı.

Yurttaşların gösterdiği ilgiye teşekkür ettiğini söyleyen Mustafa Sarıgül, “Hiçbir parti ayırt etmeksizin yurttaşlarımla beraber oldum. Bugün de yurttaşlarım bunun semeresini gösterdiler. Tüm arkadaşlarımızla birlikte çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el kalmayacak. Ötekimiz olmayacak. Başı açık olan kardeşimiz de bizim. Başı kapalı olan kardeşimiz de bizim" dedi.

Zamanı gelmiştir diyen Mustafa Sarıgül, “Bilgimizle becerimizle, yeteneklerimizle yarı final maçına hazırlanıyoruz. Yarı finale hazırlanırken çok centilmence hazırlanıyoruz. Rakiplerimize kesinlikle çelme takmak yok. Rakiplerimizi karalamak yok. Rakiplerimizi kötülemek yok. Sadece çıkacağız, oyunumuzu oynayacağız ve centilmence kazanacağız. Zamanı gelmiştir, yarı finale çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz" diye konuştu.