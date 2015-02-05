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Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül'e tehditten takipsizlik

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eşinin tehdit edildikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma hakkında takipsizlik kararı verildi

05 Şubat 2015 00:12

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eşinin tehdit edildikleri iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheliler Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül hakkında delil yetersizliğinden ötürü kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, 18 Aralık 2014'te Şişli Belediye Başkanı İnönü'nün eşi Nazlı İnönü'nün bir gazeteye verdiği röportajdaki ''tehdit'' iddialarına ilişkin resen başlatılan soruşturmayı tamamladı. 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, delil yetersizliği gerekçe gösterilerek, şüpheliler Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün eşi Nazlı İnönü'nün bir gazeteye verdiği röportajda, "eski başkan Mustafa Sarıgül'ün kendilerini ölümle tehdit ettiğini, Sarıgül'ün 'mafya tutmaktan' söz ettiğini, sadece Hayri İnönü ile kendisinin değil Amerika'da okuyan çocuklarının da tehdit edildiğini" iddia etmesi üzerine, resen soruşturma başlatmıştı.
Soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı, soruşturma kapsamında ''örgüt'' bulunamadığı gerekçesiyle dosyayı geçtiğimiz hafta Başsavcılığa göndermişti. Başsavcılık da soruşturma dosyasını, özel soruşturma bürosuna devretmişti.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü ''mağdur'', Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül ise ''şüpheli'' sıfatıyla ifade vermişti.

Soruşturmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalemi Tuncay Ceylan, CHP Milletvekilleri İhsan Özkes ile Veli Ağbaba, Hayri İnönü'nün danışmanları ''tanık'' sıfatıyla dinlenilmişti.

Hayri İnönü ve eşi, savcılıkça alınan ifadelerinde, Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül'den şikayetçi olduklarını belirtmişti. Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül'ün savcılıkça alınan ifadelerinde ise haklarındaki iddiaları kabul etmedikleri kaydedilmişti. 

 

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