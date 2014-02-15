Mustafa Sarıgül: Süleyman Aslan'ı paralel yapı serbest bıraktı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından tutuklanan eski Halkbankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın tahliyesi için "Mutlaka paralel yapı serbest bırakmıştır. Mutlaka yeni paralel yapı kurulmuştur. Paralel yapı çok acil karar vermiştir" ifadesini kullandı.

Geziparkı olayları sırasında Kabataş'ta başörtülü bir kadına saldırıldığı iddialarına ilişkin Kanal D'de yayınlanan görüntüler hakkında konuşan Sarıgül, Başbakan Erdoğan'ın konu ile ilgili başörtülü bir kızımınızı Gezi Parkı eylemleri sırasında 'yerde sürüklediler, üzerine idrarını yaptılar' açıklamasının ardından bir Televizyon programına çıkarak ''benim ailemden birinin başına böyle bir olay geldi'' açıklaması yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Develioğlu'na yönelik ''Siz vicdan azabı çekmiyor musunuz? İnançlarımızı niye siyasete alet ettiniz? 3 günlük dünyada koltuğunuzu bir gün daha korumak için yalana dolana gerek var mıydı?" dedi.

Seçim çalışmaları için gittiği Eminönü’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıgül, Halk Bankası eski Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın tahliyesine "Mutlaka paralel yapı serbest bırakmıştır. Mutlaka yeni paralel yapı kurulmuştur. Paralel yapı çok acil karar vermiştir. Nedense 16 sene önceki saçma sapan konulara dayanarak TMSF vasıtasıyla Sarıgül’ün mal varlığına el koyanlar kasaları ve kutuları görmeden çok hızlı bir kararla böyle bir adalet ne şekilde tecelli ediyorsa daha 90 gün bile olmadan hızlı bir şekilde adaletin tecelli etmesi bu gerçekten Türkiye açısından son derece üzücü bir durumdur.

Senin adaletin benim adaletim olmaz. Senin savcın benim savcım olmaz. Hiçbir demokratik ülkede savcılar soruşturma yaparken soruşturma esnasında görevlerinden el çektirilmez. Hiçbir demokratik ülkede emniyet mensupları görevlerini yaparken soruşturma esnasındayken başka bir yere tayinleri çıkartılmaz. Ben böylesi bir kararı hukuk adına, adalet adına son derece üzüntülü görüyorum. Bana göre kamu vicdanında bu olay son derece büyük zarar almıştır. Kamu vicdanı böyle bir olayı kesinlikle ama kesinlikle kabul etmez" diye konuştu.

‘Binlerce kutuyla yürüyeceğiz’

"Yarın Esentepe’den Beşiktaş’a binlerce kutuyla beraber yürüyeceğiz" diyen Sarıgül, "Bütün yurttaşlarımı Esentepe’ye saat 14.00’de bekliyorum. Herkes ellerinde kutularla Esentepe’ye gelsin. Biz de elimizde kutularla Beşiktaş’a yürüyeceğiz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını o kutuya saklayanlara ve o kutular gündeme geldiğinde hızlı bir şekilde adaleti kendi dünyaları ölçüleri içinde dizayn edenlere 30 Mart günü İstanbul halkı Allah’ım izin verirse sandıklarda bunun en güzel şekilde hesabını soracaktır. Bu karar üzüntü verici karardır. Bu karar sıkıntı verici bir karardır. Bu karar kamu vicdanını üzmüştür" şeklinde konuştu.

‘Görevden istifa etmesi gerekiyor’

Gezi Parkı olayları sırasında Kabataş’ta yaşananlara ilişkin yayınlanan görüntülere de değinen Sarıgül, şunları söyledi: "Hiçbir yurttaşımız Türkiye’de başörtülü kardeşlerimize negatif davranmaz. Özellikle Bahçelievler Belediye Başkanımıza bunu sormak lazım. Anlatmak lazım. Başkan bazı TV kanallarına çıkıp 'ailemden birine böyle yapıldı' demişti. Acaba siyaset için ailenin fertlerinden birini konuşmaya değer mi? Bir siyaset için yurttaşları yanıltmaya değer mi? Bahçelievler Belediye Başkanı'nı o gün ziyaret etmiştim. Bir insan olarak çok üzüntü duyduğumu belirtmiştim. Ama ziyarete gittiğimde sayın başkanın benim kadar üzülmediğini hissetmiştim. Ama bir şey diyememiştim. Böyle bir olay varsa çok çok üzülürüm. Böyle bir olay senaryo ise Bahçelievler Belediye Başkanı'nın görevden istifa etmesi gerekiyor. Buradan başkana sesleniyorum: Siz TV’ye çıkarak bunları nasıl söylediniz. Siz vicdan azabı çekmiyor musunuz? İnançlarımızı niye siyasete alet ettiniz? 3 günlük dünyada koltuğunuzu bir gün daha korumak için yalana dolana gerek var mıydı?"

Sarıgül daha sonra Eminönü İskelesi’nden Üsküdar vapuruna bindi. Burada kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf çektiren Sarıgül, martılara simit attı. Vapurdan inen Sarıgül, kendisini bekleyenlerle birlikte CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı’na yürüdü. Sarıgül daha sonra Üsküdar adayı İhsan Özkes ile birlikte vatandaşlara seslendi.