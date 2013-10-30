Mustafa Sarıgül: Kasım ayı İstanbul için güzel bir ay olacak

Cumhuriyetin 90. yılında Şişli Belediyesi, binlerce vatandaşın katılımıyla teknelerle 'Boğaz'da Fener Alayı' etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül bir gazetecinin, "10 Kasım'da vatandaşlarla Ankara'ya gideceksiniz. Bunu bir mesaj olarak algılayabilir miyiz?" sorusuna, "Kasım önemli bir ay, güzel bir ay. Kasım ayı İstanbul için de güzel bir ay olacak. Kasım ayı içerisinde bütün İstanbullular inşallah bekledikleri güzel bir müjdeli haberi alacaklar. Kasım ayında İstanbullular hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden, ötekisi olmayan bir anlayışla inşallah müjdeli haberi alacaklar" diye cevap verdi.