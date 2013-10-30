T24 LogoT24 Logo
Politika

Mustafa Sarıgül: Kasım ayı İstanbul için güzel bir ay olacak

CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen Mustafa Sarıgül'e, 10 Kasım'daki Ankara seyahati soruldu

30 Ekim 2013 12:05

Cumhuriyetin 90. yılında Şişli Belediyesi, binlerce vatandaşın katılımıyla teknelerle 'Boğaz'da Fener Alayı' etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül bir gazetecinin, "10 Kasım'da vatandaşlarla Ankara'ya gideceksiniz. Bunu bir mesaj olarak algılayabilir miyiz?" sorusuna, "Kasım önemli bir ay, güzel bir ay. Kasım ayı İstanbul için de güzel bir ay olacak. Kasım ayı içerisinde bütün İstanbullular inşallah bekledikleri güzel bir müjdeli haberi alacaklar. Kasım ayında İstanbullular hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden, ötekisi olmayan bir anlayışla inşallah müjdeli haberi alacaklar" diye cevap verdi.

 

ETİKETLER

mustafa sarıgülistanbuladaylıkchpkasım ayımüjdeli haberşişli belediyesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24