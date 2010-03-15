Mustafa Sandal'ın eşi birinci olamadı

T24 - Mustafa Sandal’ın eşi Emina Türkcan, Eurovision’da Sırbistan’ı temsil etme hakkını kazanamadı. Mustafa Sandal’ın eşi ve Milli Basketbolcu Mirsad Türkcan’ın kız kardeşi ‘Emina Jahovic Sandal' dün gece Sırbistan Ulusal Finali’nde yarıştı.







Sırbistan Ulusal Kanalı RTS, daha önce açıkladığı 10 ulusal final adayının sayısını 3’e indirdi. Dün gece canlı yayınlanan programda izleyicilerin karşısına çıkan Milan Stankovic, Emina Jahovic Sandal ve Oliver Katic& Jelena Markovic en fazla SMS oyunu alabilmek için şarkılarını söyledi. Sırbistan ve komşu ülkelerde büyük şöhrete sahip olan, albümleriyle müzik listelerinin zirvesini zorlayan Emina, ülkesindeki Eurovision elemelerine katılırken Oliver Katic ve Milan Stankovic ile birlikte finale kaldı. Heyecanla beklenen oylama sonunda 129 bin 105 SMS mesajından 58 bin 428’ini alan Milano Stankoviç, Sırbistan’ı temsil etmeye hak kazandı.