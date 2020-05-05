Mustafa Sandal, villasını 29 milyon liraya satışa çıkardı

Mustafa Sandal 650 metrekare büyüklüğündeki 4 katlı villasını yaklaşık 4 milyon 131 bin dolara satışa çıkardı. Villanın 6 odası, 2 salonu bulunuyor.

Mustafa Sandal 2008’de evlendiği, çocukları Yaman ve Yavuz’un annesi Emina Jahovic’ten 2018’de boşanmıştı. Emina ayrılık sonrası oğulları ile birlikte Zincirlikuyu Zorlu’ya taşınmış, Mustafa Sandal ise Çubuklu Vadi Evleri’nde kalmıştı. Posta'dan Suna Akyıldız'ın haber,ine göre popçu, nice mutlu günlerinin geçtiği, Yaman ile Yavuz’un doğup büyüdüğü, A’dan Z’ye hatıralarla dolu 4 katlı villasını satışa çıkarttı.

Mustafa Sandal, gayrimenkul danışmanı Sanem Çizmeci aracılığı ile villasına 29 milyon TL (Yaklaşık 4 milyon 131 bin dolar) istiyor. Eski çift yaptıkları anlaşmaya göre, Ulus Savoy’dan 2 ev alacak dairelerden biri oğulları Yavuz’un, biri Yaman’ın olacak.