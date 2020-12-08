Mustafa Sandal: Hayatımıza Covid-19'u kim entegre etti, sosyolojik bir deneyde miyiz?

Şarkıcı Mustafa Sandal, Covid-19 ve aşı tartışmalarına dahil oldu. Şarkıcı konuyla ilgili, "Hayatımıza bunu kim entegre etti? Yoksa biz tesadüfen hayatımıza giren virüsü mü yaşıyoruz? Sosyolojik bir deneyde miyiz?" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Mustafa Sandal, katıldığı bir televizyon programında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Virüsün laboratuvar ürünü olabileceğini öne süren Sandal, “Bugüne kadar akıllı saatimizden, telefonumuzdan bilgilerimizi topladılar” diye konuştu.

"Bir tek biyolojik datalarımız eksik kaldı"

Sandal, şunları söyledi:

“Bugüne kadar akıllı saatimizden, telefonumuzdan bilgilerimizi topladılar. Bir tek biyolojik datalarımız eksik kaldı. Onu da elde eden sistem dünya üzerinde büyük bir hakimiyet kuracak. Acaba Kovid-19 bir laboratuvar ürünü müdür? Yoksa doğal olarak mı ortaya çıktı? Hayatımıza bunu kim entegre etti? Yoksa biz tesadüfen hayatımıza giren virüsü mü yaşıyoruz? Sosyolojik bir deneyde miyiz?”