Mustafa Sandal: Erkekler gece 12'den sonra gelen mesajlara sakın cevap vermesin

Eşinden ayrılan şarkıcı Mustafa Sandal, "90'lardaki çapkın Musti geri döndü" yorumlarına, "O tabirlere pek katılmıyorum. Bekar bir adamım ve özel hayatımı istediğim şekilde yaşıyorum" dedi.

Sosyal medya hakkında 'hemciğnslerini uyaran Sandal, "Gece 12’den sonra gelen mesajlara cevap vermeyin. Çok şükür ben büyük bir sıkıntı yaşamadım" ifadesini kullandı.

Eski eşi Emina Jahovic hakkında da konuşan Sandal, "O benim hayattaki duruşum. Annelik zaten yüce bir şey. Bizim onları el üstünde tutmamız kadar normal bir şey yok. Emina Hanım benim evlatlarımın annesidir ve başımın üstünde yeri vardır. Çok da iyi bir annedir. Yaman’ımın ve Yavuz’umun annesini görünce kafamı çevirecek halim yoktu. 'Gel merhaba de' diye çağırdım, 'Merhaba' dedik. Hepsi bu" açıklamasında bulundu.

Evliliklerinin asla üçüncü şahıslar nedeniyle bitmediğini söyleyen Sandal, "Aşk ve sevgi bitti, evlilik bizim için bitmişti zaten, nihayetinde resmiyete erdirdik ve herkes kendi hayatını yaşamaya devam etti" dedi.