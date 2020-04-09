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Mustafa Sandal: Emina'yla yeniden evlenmem

09 Nisan 2020 09:11

Jülide Ateş'in sunumuyla, Haber Global ekranlarında yer alan '40' programının konuğu olan Mustafa Sandal, ayrıldığı eşi Emina Jahovic'le yeniden evlenmeyi düşünmediğini söyledi.

İşte Mustafa Sandal'ın katıldığı 40 programından satır başları:

Jülide Ateş'in "Serra Yılmaz'a merhamet vatana ihanet midir?" sorusuna Mustafa Sandal "Bir anlık rekleksle verdiğim cevaptı. 'Türk olarak doğmam benim hatam değil' cümlesini görünce, biraz kontrol dışı bir reaksiyonda bulundum" dedi.

Jülide Ateş'in "Emina Jahovic ile yeniden evlenmeyi düşünür müsün?" sorusunu ise Mustafa Sandal şöyle yanıtladı: "Hayır bence hayır" diyerek yanıtladı.

 

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