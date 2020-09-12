Mustafa Sandal'dan davalık olduğu Defne Samyeli'ne: Özür dilerim, isteyerek kırmam, benim tarzım değil

Şarkıcı Mustafa Sandal, 'Beni Ağlatma' adlı kitabında bir dönem aşk yaşadığını iddia ettiği ve kullandığı ifadeler nedeniyle kendisine dava açan Defne Samyeli'ye zeytin dalı uzattı. Sandal, "Kalbini kırmışsam da özür dilerim. Ama o niyetle ben isteyerek kırmam benim tarzım değil" dedi.

'Beni Ağlatma' adlı kitabında Defne Samyeli ile aşk yaşadığını iddia eden Mustafa Sandal'a, ünlü sunucu 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, yayılması ve paylaşılması' ve 'hakaret' suçlarından şikayet ederek dava açmıştı.

Konu ile ilgili sorular karşısında ünlü popçu, "Bizimle iletişime geçmeye çalışmışlar belki ama benim bilgim dahilinde değil. Defne Hanım'ı bir arkadaş dost olarak görmek istiyorum. Kalbini kırmışsam da özür dilerim. Ama o niyetle ben isteyerek kırmam benim tarzım değil" diye konuştu.

Kitabında Defne Samyeli'ye iltifat ettiğini dile getiren Sandal, "Onun duruşuna karakterine iltifat olarak yazdım. Başka yere gitti olay, hatta kendimi ezikliyorum okuduğunuzda. Onun beni canı gönülden insan olarak sevdiğini biliyorum. Araşırız, konuşuruz çözeriz aramızda" diyerek, Defne Samyeli'ye zeytin dalı uzattı.