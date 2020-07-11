Mustafa Sandal avukatıyla yanıt verdi: Kitaptaki beyanlarla Defne Samyeli’nin itibarı zarar görmemiş, onere olmuştur

Şarkıcı Mustafa Sandal, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli’nin açtığı davaya avukatı aracılığıyla yanıt verdi.

Defne Samyeli, “Beni Ağlatma” adlı kitabında kendisi hakkında gerçek dışı beyanlarda bulunarak saygınlığını zedelediği iddiasıyla Mustafa Sandal’a 1 liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Sandal, Samyeli’nin iddialarına karşılık verdiği yanıtta kitapta anlattıklarının doğru olduğunu söyledi. Sandal’ın avukatı şöyle dedi:

“Kitaptaki beyanlarla Samyeli’nin itibarı zarar görmemiştir. Aksine onore edici ve iltifat niteliğinde beyanlardır. Sandal, kitabında onun çok güzel bir kadın olduğunu, etkilenmemenin mümkün olmadığını, ancak kendisinin de sanatçı olması nedeniyle taraflar arasında bir ilişki yaşanmadığını anlatmıştır. Hakaret etmemiştir, iftira atmamıştır, gurur ve onur kırıcı bir ithamda bulunmamıştır. Aksine Samyeli’yi kitapta yüceltilmiştir. Davanın reddi gerekir.”