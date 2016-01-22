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Mustafa Koç'un cenaze töreninde değişiklik

Teşvikiye Camii olarak açıklanan cenaza namazı yeri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Tatbikat Camii olarak değiştirildi

22 Ocak 2016 18:54

Geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un cenaze töreninde değişiklik yapıldı. Dün akşam saatlerinde açıklama yapan Koç Holding cenaze namazının pazar günü Altunizade’deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Tatbikat Camii’nde kılınacağını duyurdu. Koç’un naaşı cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Koç Holding'den yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanımız merhum Mustafa V. Koç'un cenazesi 24 Ocak Pazar günü öğle namazını müteakip Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nden kaldırılacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki Aile Kabristanı'na defnedilecektir" dendi.

Mustafa Koç'un hayatını kaybetmesinin ardından Koç Holding yaptığı yazılı açıklamayla cenaze töreniyle ilgili detayları açıklamıştı. Sabah saatlerinde yapılan açıklamada cenaze namazının pazar günü Teşvikiye Camii'nde kılınacağı ifade edilmişti.

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