Mustafa Koç ölümünün 1'inci yılında mezarı başında anıldı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölümünün 1'inci yıl dönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında ailesi ve sevenlerin katılımıyla düzenlenen törenle anıldı.

Dedesi Vehbi Koç'un yanında yer alan kabri başında düzenlenen anma törenine tüm aile üyeleri katıldı.

Törene eşi Caroline Giraud Koç, kızları Esra ve Aylin Koç, annesi Çiğdem Meserretçioğlu (Simavi), babası Rahmi Koç, kardeşleri; Ömer ve Ali Koç, halası Semahat Arsel, İnan Kıraç, Kudret Önen, Levent Çakıroğlu ile Koç Holding çalışanları katıldı.

Özel Harekât polisinin mezarlık çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı törene katılanlar ince aramdan geçirilerek tören alanına alındı.

Kuran-ı Kerim okunması ile başlayan anma töreni yaklaşık 1 saat sürdü.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ünlü iş adamı, 2003-2016 yılları arasında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Koç Holding'ten videolu anma

Öte yandan Mustafa Koç’un ölüm yıldönümü nedeniyle Koç Holding tarafından hazırlanan bir video “Ardında silinmeyecek izler bırakan Mustafa V. Koç’u, vedasının birinci yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz” denilerek paylaşıldı. Videoda Mustafa Koç’un fotoğrafları ve “Hepimizin bu dünyada sınırlı hayatı var ve hayatlarımızı mümkün olan en dolu şekilde yaşamak için birbirimizi yüreklendirmemiz gerekiyor” sözü yer aldı.

TÜSİAD da mesaj yayımladı

TÜSİAD da Mustafa Koç’un ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. TÜSİAD’ın açıklaması şu şekilde:

“Aramızdan ayrılışının birinci yıldönümünde TÜSİAD 2005-2010 dönemi Yüksek İstişare Konseyi Başkanı ve TÜSİAD Onursal Başkanı merhum Mustafa V. Koç’u sevgi ve saygı ile anıyoruz. Mustafa V. Koç iş ve sivil toplum yaşamındaki büyük birikimi ve vizyonuyla, Cumhuriyet dönemimizin önemli bir simgesi haline dönüşmüş Koç Grubu’nun yönetimini başarıyla sürdürmüş ve TÜSİAD’ın çalışmalarına uzun yıllar boyunca emsalsiz katkılar sağlamıştır. Sayın Koç’un Türk iş dünyasının gelişimine verdiği desteği, evrensel demokratik değerlere bağlılığı ve toplumsal gelişme için gerçekleştirdiği gönüllü çalışmaları özellikle genç kuşaklar için rol modeli olmuştur. Kendisini şükran ve sevgi ile anıyoruz; çok özlüyoruz."