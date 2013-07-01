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Mustafa Keser: Vibratör gibi adamız!

Mustafa Keser, programına telefonla bağlanan izleyicinin 'Bütün yorgunluğumuzu alıyorsunuz' sözlerine 'Vibratör gibi adamız' diyerek karşılık verdi

01 Temmuz 2013 22:21

Gezi Parkı eylemleri sırasında duvarlara yazılan "Mustafa Keser'in askerleriyiz" sloganıyla da konuşulan türkücü ve gazino sahibi Mustafa Keser, bu kez de canlı yayında gaf yaptı.

Mustafa Keser, TRT Müzik'te sunduğu Müziğin Tutkusu programına canlı yayına telefonla bağlanan bir izleyicinin "Bütün yorgunluğumuzu alıyorsunuz" sözlerine ilginç bir karşılık verdi. "Demek ki bir işe yarıyormuşuz" diye söze başlayan Mustafa Keser "Vibratör gibi adamız" dedi. Keser, programın devamında "vibratör" ifadesini masaj koltuklarını anlatmak için kullandığını söyledi.

İşte Mustafa Keser'in "Vibratör gibi adamız" dediği anlar: 

 

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