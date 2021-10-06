Mustafa Keser ile Bülent Ersoy arasındaki kavgaya İzzet Yıldızhan da dahil oldu

Mustafa Keser ve Bülent Ersoy, “Benzemez Kimse Bize” programını yayından kalktı. Programın kaldırılmasıyla ikili arasındaki ipler iyice gerildi. Keser, Ersoy’a yönelik olarak, “Müzeyyen Senar, Muazzez Ersoy, Emel Sayın, Gönül Yazar varken divalık sana mı kaldı? Seni diva değil, divan yaparlar” ifadesini kullandı. İkili arasındaki gerginliğe İzzet Yıldızhan da katıldı. Yıldızhan da Bülent Ersoy’la yaptığı programın 4 hafta sonra yayından kalktığını belirterek, “Ben Mustafa (Keser) Abi’den çok daha sabırlı çıktım. 4 hafta dayanabilmiştim. Bülent Hanım’ın, artık böyle programlar yapmaması lazım. Daha çok sağlığına dikkat etmeli” dedi.

birlikte sunmaya başladı. Program, canlı yayınlanan iki bölümün ardından yayından kaldırıldı. Yaşananlar sonrası Keser, YouTube kanalından açıklamalarda bulunarak, programın Bülent Ersoy yüzünden bittiğini belirterek şunları kaydetti:

“56 yılını sanata vermiş, 30 yıldır da ekranlarda olan biriyim. Kendisiyle hiç sahnede çalışmadım ama tabii huyunu, suyunu, sahnede neler yaptığını duyarız. Yapımcı Polat Yağcı, tarafından teklif geldiğinde pek sıcak bakmadım. Polat, ‘Abi yok, bir şey olmaz’ dedi. İçimde endişeler olmasına rağmen kabul ettim. Şunu düşündüm: ‘Ben bu arkadaştan yaşça da sanatça da büyüğüm. Bizim yanımızda sanat ve musiki açıdan yanlış bir hareket yapmaz’ Yanlış düşünmüşüm, yanılmışım.”

“Kimsin sen, bana o şekilde bağırıyorsun”

Mustafa Keser, programın bant yayın olmasını Bülent Ersoy’un geç kalmaları yüzünden istemediğini açıkladı ve devamında şöyle konuştu:

“Bant yayın kesinlikle benim tarzım değil. Onun üzerine canlı yayın yapmaya karar verdik. Birinci program o kadar toz kalkmadı. Ama ikinci programda sanki karşısında hizmetçisi, marabası var gibi hitap ediyordu. Kendisinden 6-7 yaş büyük adamım. Bana oradan ‘Keser’ diye bağırıyordu. Kimsin sen, bana o şekilde bağırıyorsun. Bana ‘Kürdo’ diyordu. Keser senin babanın uşağı mı? Sonra program bitti. Rejisöre, yönetmene, şefe bağırır, kendisi okuyamaz döner vokallere bağırır...”

“Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, Nesrin Sipahi, Muazzez Ersoy, Emel Sayın, Gönül Yazar varken, divalık sana mı kaldı?”

Ünlü şarkıcı, Bülent Ersoy’un ‘diva’ kelimesini de hak etmediğini söyledi:

“Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, Nesrin Sipahi, Muazzez Ersoy, Emel Sayın, Gönül Yazar varken, divalık sana mı kaldı? Bunların hepsi seni 8’e katlar. Seni diva değil, divan yaparlar. Bülent Ersoy musiki ile ilgili çok bilgili olduğunu, uçan kuşun notasını yazdığını iddia ediyor. Şöyle bir önerim var. Noter tespiti yapsınlar. Konservatuvar hocalarımızdan birkaçı jüri olsun. Bizi imtihan etsinler. En ağır makamları okutsunlar. Hangimiz imtihanı kaybedersek bir diğerinin elini öpsün, ‘usta sensin’ desin ve mesleği bıraksın. Ben varım.”

“Mustafa Abi'den çok daha sabırlıymışım”

İzzet Yıldızhan önceki gün Zorlu AVM çıkışında görüntülendi. Yıldızhan da Bülent Ersoy’la yaptığı programın 4 hafta sonra yayından kalktığını söyledi:

“Ben Mustafa (Keser) Abi’den çok daha sabırlı çıktım. 4 hafta dayanabilmiştim. Bülent Hanım’ın, artık böyle programlar yapmaması lazım. Daha çok sağlığına dikkat etmeli. Bazı sanatçılar zordur.”

Ünlü şarkıcı, Bülent Ersoy’un orkestrasının KKTC’de tutuklanmasıyla ilgili ise “Bülent Ersoy’a değil arkadaşlara üzüldüm. Ben aynı pozisyonda kalsam dönmezdim” dedi.