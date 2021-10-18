Mustafa Keser'den, kendisine 1 TL'lik tazminat davası açan Bülent Ersoy'a: Kendine biçtiği değer

Şarkıcı Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasındaki tartışma sürüyor. Son olarak Bülent Ersoy, Mustafa Keser'e 1 liralık tazminat davası açmıştı. Keser ise sosyal medya paylaşımı yaparak, "Karşı tarafa açılan tazminat davası, davacının kendine biçtiği değer kadardır" sözleriyle, Ersoy'a gönderme yaptı.

Mustafa Keser, Bülent Ersoy'la birlikte sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' adlı müzik programının iki bölüm sonra yayından kaldırılmasının ardından Youtube kanalından bir video yayınladı. Bülent Ersoy ise televizyon programında Keser'e cevap vermiş ve tazminat davası açtı.

"Seni Diva değil, divan yaparlar"

Programın sanatçının kaprisleri nedeniyle bittiğini iddia eden Keser, "Bana, ‘Keserrr’ diye bağırıyor, babanın uşağı mı var? Seni Diva değil, divan yaparlar. Seni sekize katlayacak isimler var. Divalık sana mı kaldı? Erkek tonuyla okuyor. Zeki Müren gitmiş, o kalmış... Hadi oradan... Kendini bir halt sanıyorsun. Canlı yayında bizi imtihan etsinler, kaybeden kazananın elini öpsün" dedi.

"Haddini aşana cevap veririm"

'Söylemezsem Olmaz' programında konuşan Bülent Ersoy ise "Haddini aşana cevap veririm, şahitlerle ve delillerle söylenenleri çürütürüm. Zaten program, benim programımdı. Oturduğum koltuk, ona battı. Ondan rahatsız oldu. Bana bir oda hazırlanmış, görmüyor mu? Zaten maddesel olarak da bir fark var, bunları bilmiyor mu?" ifadelerini kullandı.

Kaprisli değil mükemmeliyetçi olduğunu belirten sanatçı, "Mustafa Keser’i sevmiyorum. Bu tarz hareket eden insanlara sevgim varsa bile bir dirhem kalmaz. 'Diva' denmezmiş de beni divan yaparlarmış. Aklınca 1980 öncesinden beni vurmak istiyor. Şöhretim Türkiye sınırları dahilinde değil, dünyada" şeklinde konuştu.

"Kavgada söylenmez"

Keser'in annesine küfür ettiğini de savunan 69 yaşındaki sanatçı, "Benim annem bir sene önce öldü. Sen bir sene önce annesi vefat eden birine bu kelimeyi nasıl kullanırsın? Kavgada söylenmez bu kelime! Çok çirkin bu söylem, ben seni Allah'a havale ediyorum" açıklamasını yaptı

"Bir tek kişi 'Mustafa Keser bana küfür etti' diyemez"

"Bülent Ersoy’un annesine küfür ettiği" iddiasına YouTube kanalı üzerinden yanıt veren Mustafa Keser, "Ben orada fıkralar anlatıyorum, millet gülüyor, onları küfür olarak addetmiş. Benim ağzım kesinlikle küfürlü değildir. Bir tek kişi 'Mustafa Keser bana küfür etti' diyemez. TV'lerde 'anama küfür etti' diye ajitasyon yapıyor, söylediklerime cevap vermiyor. 'Belgelerle çıkacağım' dedi hala ortada belge yok" diye konuştu.

Manevi tazminat davası

Bülent Ersoy, Mustafa Keser ile yaşanan tartışma sonrası konuyu yargıya taşıdı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran şarkıcı, kendisine hakaret ettiği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Mustafa Keser’e bir liralık manevi tazminat davası açtı.

"Davacının kendine biçtiği değer"

Mustafa Keser ise eski program partnerinin bu hamlesi sonrası Ersoy'a göndermede bulundu. Usta sanatçı, "Karşı tarafa açılan tazminat davası, davacının kendine biçtiği değer kadardır" sözleriyle, Ersoy'u hedef aldı.