Mustafa Keser'den Bülent Ersoy'a karşı dava: Canlı yayında ‘Kürdo’ diye seslenerek beni aşağıladı

Şarkıcı Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasındaki tartışma sürüyor. “Canlı yayında bana ‘Kürdo’ diye seslenerek beni aşağıladı” diyen Keser, Ersoy’a 1 TL’lik dava açtı.

Mustafa Keser, Bülent Ersoy'un kendisine "Kürdo" diye hitap ederek hakaret ettiğini öne sürerek dava açtı.

Bülent Ersoy, “Benzemez Kimse Bize” adlı programdaki partneri Mustafa Keser’in kendisi için “Seni diva değil divan yaparlar, hiçbir halt bildiğin yok senin” şeklinde sözler söylediğini öne sürmüştü. Keser’in bu sözleriyle kendisine hakaret ettiğini ve kişilik haklarına saldırdığını belirten Ersoy, 1 liralık manevi tazminat davası açtı. Sanatçı dava dilekçesinde, iç dünyasında travma yaşadığını ve toplum önünde itibarının sarsıldığını öne sürdü.

Milliyet'in haberine göre, Mustafa Keser de bu davaya karşı dava ile yanıt verdi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne avukatı Kazım Pınarbaşı aracılığıyla başvuran Keser, Bülent Ersoy’un programda kendisine “Kürdo” diye hitap ederek ayrımcılık yaptığını, hakaret ettiğini ve aşağıladığını öne sürdü. Kişilik haklarının zarar gördüğünü belirten Mustafa Keser, Bülent Ersoy’dan 1 lira manevi tazminat istedi.