Mustafa Kemal Üniversitesi'nden bir ilk

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Kırıkhan Meslek Yüksekokulu, bu eğitim öğretim yılında Türkiye'de ilk kez internet ve ağ Teknolojileri ile bilgisayar destekli tasarım ve animasyon

programları başlatacak.



Kırıkhan MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Oğuz Kılıçoğlu, yaptığı açıklamada, yüksekokulun 1994-1995 öğretim yılında bağcılık, büro yönetimi ve sekreterlik programlarında 60 öğrenci ile eğitim ve öğretime başladığını, 1998-1999 öğretim yılında bahçe ziraatı ve muhasebe programlarının da eklendiğini söyledi.



Gazi Lisesinin ek binasında 13 yıl boyunca eğitim yaptıklarını, gelecek ay kendilerine ait 2 katlı 11 derslikli binaya taşınacaklarını ifade eden Kılıçoğlu, şöyle devam etti:



"Öncelikle üniversite öğrencilerinin bir lisenin ek binasında ders görmeleri bizleri de rahatsız ediyordu. Yeni Rektörümüz Prof. Dr. Şerefettin Canda'nın çabalarıyla 20 gün sonra kendi tesislerimize geçiyoruz. 2008-2009 öğretim yılında okulumuzda Türkiye'de ilk kez internet ve ağ teknolojileri ile bilgisayar destekli tasarım ve animasyon programı açacağız. Bunun yanı sıra, tıbbi ve aromatik bitkiler, organik tarım, uluslararası ticaret branşlarıyla toplam 9 programda öğrenci yetiştireceğiz. 5 yeni bölüme toplam 220 öğrenci alacağız. Ek kontenjanlar 25 Ekime kadar sürecek." Dünyanın önde gelen ağ sistem donanımlarını üreten kuruluşlarından Enterasys firması" ile protokol yapıldığını, öğretim göevlilerinin de eğitildiğini belirten Kılıçoğlu, "protokol çerçevesinde, programdan mezun olacak öğrencilerimize diplomaları ile birlikte uluslararası geçerliliğe sahip 'Ağ Yönetim Uzmanı' sertifikaları verilecek. Ayrıca firma yöneticileri 5 yıl boyunca mezunlarımızın yüzde 10'una iş garantisi de vermekte. Diğer bölüm için de Türkiye'nin önde gelen e-öğrenme ve bilgisayar oyun programları üreten Sebit ve İmengi firmaları ile iletişime geçilerek öğrencilerimize teknik ve eğitim desteği ile staj temini yolları oluşturuldu. Mezunlarımız 'Grafik ve Animasyon Uzmanı' olarak diploma alacaklar" dedi.



İstihdam olanakları fazla



Yeni bölümlerden mezun olacak öğrencilerin istihdam olanaklarının yüksek olduğunu ifade eden Kılıçoğlu, şunları kaydetti:



"Bölgesel ölçekte, Hatay ve çevresindeki büyük sanayi kuruluşlarıyla KOBİ'ler ve dış ticaret firmaları, ülke çapında ise e-devlet, e-ticaret, e-öğretim uygulamaları dikkate alındığında, bu bölümden mezun olacak elemanların istihdam olanaklarının hayli fazla olduğu görülmekte. Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, ilk olan internet ve ağ teknolojileri ile bilgisayar destekli tasarım ve animasyon programları Türkiye'nin ihtiyacı olan isabetli programlar olarak planlandı. Bu programları tercih edecek öğrencilerimiz hem Türkiye'de ilk olacaklar, hem de mezun olduktan sonra iyi bir iş olanağı bulabilecekler." Bu alanda, önümüzdeki beş yıl içerisinde sadece Türkiye'de 50 binden fazla nitelikli elemana ihtiyaç duyulacağını savunan Kılıçoğlu "dolayısıyla açılan 2 programın da öncelikli olarak tercih edilmesi gerektiği ortada. Mezun edeceğimiz her öğrenci önce bölgemiz, sonra da ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak" dedi.

