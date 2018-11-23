Mustafa Kemal kitabı Çinceye çevrilecek

İSTANBUL, (DHA)-YILMAZ Özdil’in kısa sürede bir milyon okura ulaşan yeni kitabı Mustafa Kemal Çinceye çevrilecek. Kitabın Çinli okurlarla buluşması için Yilin Yayınevi ile sözleşme imzalandı.

Kırmızı Kedi Yayınevi ve Feng Huang (Phoenix) Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Yilin Yayınevi arasında geçtiğimiz aylarda bir stratejik işbirliği anlaşması imzalanmıştı. İki yayınevi arasında imzalanan Mustafa Kemal ile ilgili telif anlaşması, söz konusu stratejik işbirliğinin ilk adımı oldu.

Kırmızı Kedi Yayınevi Yöneticisi Haluk Hepkon, “Çin gibi önemli bir ülkede, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş, Türk devriminin önderi olan Mustafa Kemal’in tanınmasına çok büyük önem veriyoruz. Daha önce de TeasPress ile sözleşme imzalamış ve Mustafa Kemal kitabının Azerbaycan Türkçesi’ne ve Rusça’ya çevrileceğini duyurmuştuk. Kitabın tüm dünya dillerinde okunması için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

İki yayınevi arasında imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında Kırmızı Kedi Yayınevi’nin diğer yazarlarının eserleri de Çinceye çevrilecek.