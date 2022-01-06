Mustafa Karaalioğlu: Dünyayı üç aile beş aile yönetmiyor; kabiliyeti olan kendi kendini yönetiyor, olmayan bahane üretiyor

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Amerikan Merkez Bankası kamunun değil ki, 5 tane ailenin" sözlerine atıfta bulunarak "Dünyayı üç aile beş aile yönetmiyor; kabiliyeti olan kendi kendini yönetiyor, olmayan bahane üretiyor" dedi.

Karaalioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye de başarısızlığı komploya yüklemenin canlı örneklerinden birisidir. Oysa, hem tarihsel geri kalmışlığın hem de içinde bulunduğumuz ekonomik krizin sebebi kendi eksiklerimiz ve hatalarımızdır. Kaynakları, zamanı ve potansiyeli iyi değerlendiremediğimiz için başaramıyoruz. İyi bir hukuk ve eğitim sistemi kuramıyoruz, yaratıcı ve rekabetçi bir model oluşturamıyoruz. Araştırma ve geliştirmenin önemini kavrayamıyoruz. Konvansiyonel teknolojiyi ıskaladığımız gibi şimdi de yeni teknolojileri ve dolayısıyla yeni fırsatları ıskalıyoruz. İhtiyacımızı tanımlayamıyoruz, buna bağlı olarak vizyon koyamıyoruz. Hepsinden önemlisi bir araya gelip aynı hedefe doğru birlikte yürüme kabiliyetine sahip değiliz.

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Başarmak isteyen ülke önce şişinmelerden ve komplolardan kurtulmalıdır. Dünyayı üç aile beş aile yönetmiyor; kabiliyeti olan kendi kendini yönetiyor, olmayan bahane üretiyor. Gerçekle yüzleşmeyi bilen milletlerin korkmasına, endişe etmesine gerek yoktur. Kimsenin keşfedilmiş olanı yeniden keşfetmesine lüzum yoktur. İçe kapanıp dünyayı kendinden ibaret saymanın da hiç faydası yoktur."

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