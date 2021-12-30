Bakan Nebati: Amerikan Merkez Bankası kamunun değil ki, 5 tane ailenin

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Amerikan Merkez Bankası kamunun değil ki, 5 tane ailenin" dedi.

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, Merkez Bankası’nın ‘bağımsız’ olduğu yönünde açıklamalar yaptı.

Hakan, “Amerikan Merkez Bankası böyle mi davranıyor, Biden bir şey söylüyor, onu yapıyorlar mı?” diye sordu. “Amerika Birleşik Devletleri’nin çıkarları doğrultusundaysa yapar ya da yapmaz. Bir de yalnız şu da var; Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Merkez Bankası kamunun değil ki… 5 tane aile” ifadesini kullandı.