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Spor

Mustafa Denizli: Yamalı bohçaya dönüyoruz

"Donk benim istediğim bir futbolcu. Gerçekleşir mi bilmiyorum"

28 Aralık 2015 00:24

Deplasmanda Kayserispor ile 1 - 1 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında konuşan Mustafa Denizli ligin devre arasında yapılması muhtemel transferle ilgili "Donk benim istediğim bir futbolcu. Transfer gerçekleşir mi bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Galibiyeti getirecek futbolu oynamadıklarını dile getiren Denizli "Yamalı bohçaya dönüyoruz bazen" ifadelerini kullandı. 

Türkiye Spor Toto Süper Ligi'nin ilk yarısını aldığı beraberlik tamamlayan Galatasaray'ın Teknik Direktörü Mustafa Denizli maç sonrası yaptığı açıklamalar şöyle:

"Ortaya koyduğumuz futbolla puanı haketmedik. Pozisyonlar bulduk ikinci yarı ama her kazanamadığım maç kaybımızdır. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Bugünün şartlarında özellikle ikinci yarıda biraz istemek oyunu 3 puanla kapatmamızı sağlayabilirdi. 1 puan çok kötü değildi bu görüntümüze bakınca... Yamalı bohçaya dönüyoruz bazen. 1 puan kötünün iyisi ama içeride kazanacak bir takım ortaya çıkartacağız şartlar bizi zorladı. Rakibimiz yükselişte olan bir takım. Kısa dönüş yaptık, bir kaç aklımız ve zekımızı kullanamadığımız pozisyonlar var. Neticede puan kaybettik.Kayserispor oyuna bizden daha yakındı"

"Transferler bir projedir, bu projeler ancak imzalar atıldığında gerçekleşir. Donk benim istediğim bir futbolcu. Gerçekleşir mi bilmiyorum, temaslar olmuştur. Olumlu da geçebilir ama herhangi bir şekilde imzalar atılmadan 'bu transferler gerçekleşti' demek çok doğru değil"

"İkinci yarıda sadece bizim kazanmamız yetmiyor, rakiplerimizin de puan kaybetmesi gerekiyor. İki rakibimizle de içeride oynayacağız. Bunu da değerlendiriyoruz. Futbolda nelerin nasıl olabileceğini, birkaç haftada her şeyin nasıl değişebileceğini defalarca yaşamış biriyim. Bunları düşünerek söylüyorum. Bizsiz bir yarış olmaz. Bunu üzerine basa basa söylüyorum"

 

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