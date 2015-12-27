Galatasaray sezonun ilk yarısını beraberlikle kapadı: 1 - 1

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son karşılaşmasını Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede Kayserispor'un golünü 16. dakikada Mabiala atarken, Galatasaray'ın golünü 61. dakikada Sinan Gümüş kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 30'a, Kayserispor da puanını 19'a yükseltti.

Maçın önemli anları

-5. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında topu ceza yayına kadar süren Biseswar'un vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

-11. dakikada Galatasaray savunmasından sıyrılan Bisewar'ın ceza yayı üstünden sert vuruşunda topu kaleci Muslera kornere çeldi.

-16. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı köşe atışında ön direkte altı pas içinde iyi yükselen Mabiala, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

-61. dakikada Galatasaray eşitliği sağladı. Bilal'in sol kanattan gönderdiği uzun pasta Sinan Gümüş topu sağ kanatta kontrol etti. Rakiplerinden sıyrılarak ceza hasasına giren Sinan Gümüş'ün çektiği şutta defanstan seken meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

-76. dakikada Oğulcan'ın ceza sahası içerisinden vuruşunda kaleci Muslera topa hakim oldu.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Barış Şimşek, Mehmet Cem Satman, Samet Çavuş

Kayserispor: Abdulaziz Demircan, Zeki Yavru, Mabiala, Mustafa Akbaş, Ömer Bayram, Mijailovic, Furkan Özçal, Lopez (Dk. 75 Oğulcan Çağlayan), Deniz Türüç, Biseswar (Dk. 82 Cem Can), Yakubu (Dk. 89 Sinan Bakış)

Galatasaray: Muslera, Tarık Çamdal, Semih Kaya, Hakan Balta, Olcan Adın, Chedjou, Rodriguez (Dk. 58 Bilal Kısa), Selçuk İnan, Yasin Öztekin (Dk. 81 Sabri Sarıoğlu), Podolski (Dk. 55 Sinan Gümüş), Umut Bulut

Goller: Dk. 16 Mabiala (Kayserispor), Dk. 61 Sinan Gümüş (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 6 Mabiala, Dk. 67 Mijailovic, Dk. 88 Yakubu (Kayserispor), Dk. 41 Semih Kaya, Dk. 59 Tarık Çamdal (Galatasaray)