Mustafa Denizli: Şampiyonlukta üç büyük yarışmaz

Kariyeri boyunca Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı çalıştıran tek teknik direktör olan Mustafa Denizli, Süper Lig’de geçen sezon olduğu gibi üçlü bir yarış olmayacağını iddia etti. Denizli, 34 haftalık maratonla ilgili olarak, “Muhtemelen 20. haftadan sonra ikili yarışa döner” dedi. Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan’ın sorularını yanıtlayan Denizli, ikili yarışın da çok uzun sürmeyeceğini ve şampiyonluğun son haftaya kalmayacağını söyledi.

Mehmet Arslan’ın Mustafa Denizli’yle yaptığı söyleşi şöyle:

Sezona şampiyon unvanı ile başlayan Galatasaray'da tespit ettiğiniz eksiklikler nelerdir? En büyük zaafı nedir ve şu anki transferlerle bunları gidermiş görünüyor mu?

Galatasaray geçen seneyi şampiyon olarak bitirmiş bir takım, eğer bir takım seneyi şampiyon olarak tamamlıyorsa diğerlerinden daha az takviyeye ihtiyacı vardır. Ama şu an içinde bulundukları tablo onu göstermiyor.

Diğer takımlar Galatasaray'ın elinden bu unvanı almak için yarışacak, Galatasaray da korumak için. Şu ana kadar bilinen kadrosunun üzerine taraftara umut verecek bir tane transfer yaptı, o da Podolski...

Podolski, Galatasaray'a faydalı olabilecek mi? Bunun için ne yapılmalı?

Podolski iyi bir golcü, hem Köln'de hem milli takımda, hem de Arsenal'de bunu ortaya koymuş bir futbolcu. Oyun zekası ve sol ayağı iyi ama oynadığı her takımda paylaşımlarda sıkıntı yaşıyor. Başarısı biraz da Burak ile nasıl kullanılacağına bağlı. Hamza Hoca'nın kuracağı sisteme göre ikili ya da üçlü mü oynar bilinmez. Ya Burak ile ikili ya da Yasin ile üçlü olarak kullanabilir. Eğer bu sistemlerdeki paylaşımı yapabilirlerse Burak ve Podolski için büyük bir avantaj olur. Fakat zorluk yaşarlarsa ikisi de bundan kötü etkilenir. Ben anlaşabileceklerini düşünüyorum ve bunların yanına Selçuk ve Sneijder de katılırsa çok etkili bir hücum gücü olabilir. Melo'nun yokluğu dönen toplarda burada sorun yaratabilir.

Hamit geçen sene burada başarılı oldu ama Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın bu 6'lısı (Hamit, Selçuk, Sneijder, Yasin, Burak, Podolski) sorun yaşar, yoksa bu 6'lı Türkiye Ligi'nde hem çok gol atar hem çok keyif verir.

Galatasaray başka bölgelere transfer yapmalı mıdır?

Bu takımın Melo denilen bir sorunu var. Varlığı da sorun, yokluğu da sorun Melo'nun. Kendisine bu kadar kucak açmış bir camianın ve taraftarın gösterdiği o büyük sevgiyi bana göre hak etmemiş ama başrole çıkmış bir futbolcu. Ve bu Melo, "Galatasaray otobüsü yola çıkmış hızla ilerlerken" ortaya çıkıyor ve "Durdurun otobüsü ben yolda ineceğim" diyor. Ama kontratı da devam ediyor. Kontratı devam eden bir futbolcu, üstelik geldiği günden bu yana kendisinin yaptığı her şeye katlanmış bir camiaya karşı böyle bir davranış içerisinde bulunamaz. Melo geri dönse bile Galatasaray'a fayda getirmez. Takım artık onu içine katmaz. Bu yüzden Galatasaray buradan maddi menfaatini düşünerek çıkmak zorunda. Bu sökük bundan sonra dikiş tutmaz.

Podolski yüzde yüz değişiklik yaratmaz

Şampiyonlar Ligi ve Galatasaray. Gruplar belli olmadı ama şansı nedir Galatasaray'ın?

Galatasaray'ın ya da başka bir Türk takımının gruptan çıkacak diye bir garantisi olamaz. Şu an grubunda kimlerle mücadele edecek bilemiyoruz. Gruplarda geçen sene yaşadığı bir sıkıntı vardı, gruptan çıkamaz denen Anderlecht, Galatasaray'dan puan alarak Avrupa Ligi'ne gitti. Hamza Hoca'nın elindeki kadro geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden kadronun aynısı. Buna çok kaliteli bir futbolcu Podolski eklendi. Ama Podolski bu kadroyu yüzde yüz değiştirecek bir futbolcu değil.

Galatasaray'ın geçen seneki performansının, hem bireysel olarak, hem de takım olarak çok üzerine çıkması lazım. Yanlış anlamayın bu Süper Lig için de geçerli.

F.Bahçe'nin transferleri G.Saray'ı psikolojik olarak geriye iter mi?

Fenerbahçe'nin yaptığı flaş transferlerle rakipleri olan Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer takımların üzerinde çok erken psikolojik etki kurduğu belli. Ligdeki bütün takımlar Fenerbahçe'nin bu hamlesiyle psikolojik burukluk yaşıyorlar, bu bir gerçek. Bu üstünlük sonuçlara yansır mı, onu bilemeyiz.

Defansın soluna transfer edilen Carole ilk maçında parladı. Onun için ne dersiniz?

Piyasası çok belirgin olan bir oyuncu değil. Oynadığı kulüpler bilinen kulüpler ama Carole'ın bireysel özellikleri kendisine rakip olacak futbolcuların üzerinde mi bilmiyorum. Hazırlık maçları döneminde futbolcular için kesin karar verilecek dönemler değil, bunlar yanıltıcı dönemlerdir. Sene başında yapılan çalışmalarda yeni transferle kadroda bulunan futbolcuların çalışma performansları eşit değildir.

Kendine yer aramak isteyen futbolcular "ölü sezon" diye geçen dinlenme sezonunda daha fazla çalışacaktır. Dolayısıyla Carole'ın son hazırlık maçında ortaya koyduğu performansı medya ön plana çıkardı fakat bu dönem yanıltıcı dönemdir.

G.Saray'ın savunmaya takviye ihtiyacı nedir?

Stoper konusunda Semih'in sakatlığında Hakan ve Chedjou ile bu sıkıntıları aştı ama savunmanın iki kanadı ve ortası Şampiyonlar Ligi için yeterli mi, onu bilemiyoruz. Bunu zaman gösterecek. Ama şu bir gerçek, orta sahada Melo yok. Ve savunmanın neresindeyse hepsi yüzde yüz yeterliliğe sahip değil. Galatasaray'da hücum savunmadan daha önde.

Pereira, Hamzaoğlu, Güneş hangisi ağır basıyor?

Hangisinin ağır basacağına takımıyla beraber karar verilir. Şimdi bir şey söylenemez ama şu an olan psikolojik durum Fenerbahçe'den yana. (Pereira)

En çok merak ettiğiniz takım?

Hepsini merak ediyorum.

Geçen sezonki gibi son haftalara kadar üçlü bir yarış olur mu?

Hayır olmaz. Muhtemelen 20. haftadan sonra ikili yarışa döner.

Ne zaman tek takıma düşer?

O da çok fazla uzun sürmez.

Hamza Hoca'nın işi daha mı kolay, yoksa daha mı zor olur?

Geçen sezondan sonra görevine devam etmesi kendisi ve takım açısından bir avantaj. Ama şu an artık koşullar farklı ve geçtiğimiz sezonki koşullar gibi değil. Hamza Hamzaoğlu geldiği zaman Galatasaray sancılı bir dönem geçiriyordu. Ve Galatasaray'ın kadrosu, o sancılı dönemi yaşayacak bir kadro değildi ve kalitesinin çok altında sonuçlar alıyordu. Hamza Hoca'nın gelmesiyle bu sancılı dönem normale döndü. Bu sezon kendi yapılanmasını uygulayacağı bir takım var, geçen sene başlamış olan bir takım almıştı. Koşullar avantaj olarak gözükse de daha zorlu bir sezon bekliyor bu sene. Daha kontrollü olmalı.

Sabri'ye verilen para çok tartışıldı...

Galatasaray yönetimi bir değerlendirme yapmıştır mutlaka. "Sabri nedir, ne değildir" diye. Bir sıralama yapın takımda, Sabri'den daha fazla alanların sayısı kaçtır ve bunlar ne kadar ön plana çıkmıştır. Galatasaray'da 3-4 milyon Euro alan futbolcular vardır, Sabri'nin ücreti diğerlerine ödenenlerle orantılı bir hale getirilmiştir. Fazladır eksiktir bir şey diyemem ama bu orantı gözetilmiştir. Sadece Sabri'ye bakılmamalı. Burada Galatasaray'ın içine bakmak gerekir, kim, ne kadar alıyor ve ne veriyor diye. Sadece Sabri'ye baktığınız zaman sonuca varamazsınız.

G.Saray'da, Burak Yılmaz sakatlanırsa aynı verimlilikte oynayacak bir golcü yok. Bir transfer gerekir mi bu bölgeye?

İnşallah öyle bir şey olmaz ama Podolski, Burak sakatlığına karşılık yüzde 75 alternatif olarak düşünülür. Umut Bulut ise geri plandaki alternatiftir. Burak Yılmaz sakatlanırsa Galatasaray'ın orayı dolduracak mutlak bir alternatifi yok.

Galatasaray oraya da alternatif bir transfer yapamaz. Burak kalitesindeki bir futbolcu yüksek maliyetler karşılığında alınır ve bu adamı kulübede oturtamazsın...

Galatasaray’da, Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan, A Milli Takım ile başarıdan başarıya koşan Mustafa Denizli ile 3 büyük kulübün transferlerini yatırdık masaya...Transfer sezonunda ve sonrasında her futbolseverin merak ettiği soruları yönelttik. Son şampiyon Galatasaray'dan başladık... Sarı kırmızıların analizinde ortaya ilginç sonuçlar çıktı. İşte madde madde o sonuçlar...

1- Hamit, Selçuk, Sneijder, Yasin, Burak, Podolski, Şampiyonlar Ligi'nde sorun yaşar ama ligde çok gol atar.

2- Savunmanın her bölgesi yüzde yüz yeterliliğe sahip değil. Ama hücum bölgesi savunmadan çok daha önde.

3- Sabri'nin ücreti diğerlerine ödenenlerle orantılı bir hale getirilmiştir. Fazladır eksiktir bir şey diyemem ama bu orantı gözetilmiştir.

4- Ligdeki bütün takımlar (Galatasaray taraftarı da dahil) Fenerbahçe'nin bu büyük transfer hamleleri karşısında bir burukluk yaşıyor.

5- Burak Yılmaz sakatlanırsa G.Saray'ın mutlak bir alternatifi yok. Podolski, Burak'a yüzde 75 alternatif olarak düşünülebilir.

6- Koşullar avantaj olarak gözükse de, Hamza Hamzaoğlu'nu daha zorlu bir sezon bekliyor bu sene. Çok dikkatli olmalı.