İtalya basını: Quaresma Beşiktaş’ta

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'a transfer olduğunu bildirdi.

Ve Beşiktaş, eski yıldızı Ricardo Quaresma'nın transferinde sona geldi.

Yaptığı başarılı tahminlerle dikkat çeken Sky Italia Muhabiri Gianluca Di Marzio, Siyah-Beyazlı takımın, Portekizli futbolcu için kulübü Porto ile anlaşmaya vardığını yazdı. İtalyan gazeteci, Twitter hesabından bu gelişmeyi Türkçe olarak duyurdu

Di Marzio, Fiorentina forması giyen Mario Gomez'in de Beşiktaş'la anlaştığını vurgulamıştı.