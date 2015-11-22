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Spor

Mustafa Denizli: Galatasaray'la görüşmem olmadı

"Ben de yazılanları gazetelerden okuyorum. Kendi çevreme de anlatamıyorum"

22 Kasım 2015 00:51

Hamza Hamzaoğlu'nun Galatasaray ile yollarının ayrılmasından sonra ismi Galatasaray ile anılan Mustafa Denizli, sarı kırmızılı kulüple bir görüşmesinin olmadığını açıkladı.

TRT Spor kanalındaki Stayum Programı'nda konu hakkında açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Galatasaray'la şu ana kadar bir görüşmem olmadı, bundan sonra olur mu olmaz mı bilemem. Ancak hiçbir görüşmemiz olmadı. Benim dışımda gelişen şeyler bunlar. Ben de yazılanları gazetelerden okuyorum. Kendi çevreme de anlatamıyorum" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın Antalyaspor ile 3 - 3 berabere kaldığı maçı da değerlendiren Mustafa Denizli, "Galatasaray sıkıntılı bir görüntü verdi. Gol atıyor ama yiyebileceği bir şekilde oynuyor. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı Burak'ın golle buluşamaması. 6 gol seyirci açısından iyi ama kendi sahasında oynayan bir takım için iyi değil" ifadelerini kullandı.

 

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