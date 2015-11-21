Galatasaray taraftarı, görevden alınan Hamza Hamzaoğlu için sessiz kaldı

3 kupa kazandırdığı Galatasaray'a, yönetim kurulu kararıyla veda eden Hamza Hamzaoğlu için sarı kırmızılı taraftarlar sessiz kaldı. Antalyaspor maçına gelen taraftarlar, Hamzaoğlu için tezahürat yapmazken, Antalyasporlular genç teknik adama destek verdi. Hamzaoğlu'nun sürekli ilk 11'de şans verdiği Sabri Sarıoğlu ve Bilal Kısa da yedek kaldı.

Hamzaoğlu'nun gönderilmesinin ardından geçici olarak teknik direktörlük görevine getirilen Claudio Taffarel, Sabri'nin yerine Jason Denayer'i, Bilal'in yerine de Jose Rodriguez'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Chedjou da yedek kaldı

Hamza Hamzaoğlu'nun uzun süre yedek bıraktığı Semih Kaya da, Aurelien Chedjou'nun yerine ilk 11'de forma giydi.



Chedjou, Süper Lig'in 3. haftasındaki Torku Konyaspor maçında sakatlanmasının ardından sahalara ancak 7. haftadaki Medipol Başakşehir maçında dönerken, bu müsabakanın ardından ligde 5 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 olmak üzere son 7 resmi maçın 6'sında oynamıştı. Son 7 resmi maçta yalnızca Eskişehirspor'a karşı oynanan müsabakada yer almayan Kamerunlu savunma oyuncusu, diğer 6 maçın hepsine 11'de başlayıp, 90'ar dakika sahada kaldı.

Sabri Sarıoğlu ise takımının 4'ü lig, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere son 6 resmi maçının tamamında 90 dakika süre almayı başarmıştı.

Diğer taraftan, Antalyaspor maçına gelen taraftarların Hamza Hamzaoğlu için herhangi bir tezahürat yapmamaları dikkat çekti. Sarı kırmızılılar bu konuda suskun kalmayı tercih ederken, Antalyaspor taraftarları maçtan önce iki kez kısa sürelerle 'Hamza Hamzaoğlu' diye tempo tuttu.