TT Arena'da gol düellosu, Antalyaspor karşısında 3 kez öne geçen Galatasaray bir puana razı oldu: 3-3

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'u sahası Türk Telekom Arena'da konuk etti. Haftaya lider giren Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde yer alan sarı kırmızılıların bu maçta teknik direktörü hafta içinde görevden alınan Hamza Hamzaoğlu'nun yerine Claudio Taffarel oldu.

20:15'te başlayan karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona edi. Sarı kırmızılıların golü 9. dakikada Yasin Öztekin'den geldi.

Antalyaspor, 64. dakikada Sezer Badur'la beraberliği yakalarken, Galatasaray 66. dakikada Lukas Podolski'yle yeniden öne geçti, ancak

Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o 82. dakikada attığı penaltı golüyle takımına tekrar eşitliği getirdi.

Galatasaray, son dakikada Selçuk İnan'la bir kez daha öne geçti: 3-2.

Herkes, karşılaşmanın böyle biteceğini düşünürken, uzatma dakikalarında sahneye Etame çıktı ve skoru bir kez daha eşitledi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve 2 takım birer puanı paylaştı.

12. haftanın sonunda puanını 22'ye çıkaran Galatasaray, maç fazlasıyla üçüncülüğe yükselen Akhisar Belediyespor'u tekrar geride bıraktı.

Puanını 16'ya çıkaran Antalyaspor, Torku Konyaspor'la puanını eşitledi. Her iki takımın da averajı -3 olduğu için, 7. sıraya alfabetik sıralamaya göre Antalyaspor yerleşti.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Denayer, Semih, Hakan, Olcan, Jose Rodriguez, Selçuk, Podolski, Sneijder, Yasin, Burak

Antalyaspor: Fornezzi, Ömer, Celustka, Diego, Sakıb, Sezer, Zeki, Diarra, Guilherme, Serdar, Eto'o