Mustafa Cengiz'in "saatler sonra yalanlanan" sözleri Avrupa basınında: Türkiye'de şaşırtıcı şeyler!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in resmi siteden akşam saatlerinde yalanlanan "Donk’un seks partilerinden bıktık" açıklamaları Avrupa basınında da yer buldu. İngiliz ve Hollanda basını Galatasaray Başkanı'nın açıklamalarını manşete taşıdı.

Galatasaray Başkanı, 12 Nisan’da genel kurul üyesi 20 kişiyle yaptığı görüşme sırasında Ryan Donk için "Donk’un seks partilerinden bıktık" ifadelerini kullandığı iddia edilmişti. Milliyet gazetesinin Nevzat Dindar imzalı haberi, akşam saat 17.41'de yalanlanmıştı.

İngiliz basınından The Sun, Donk'un West Bromwich kariyerine vurgu yapılarak "Eski West Bromwich yıldızı Galatasaray Başkanı tarafından defalarca seks partisi düzenlemekle suçlandı" başlığıyla verdiği haberde Cengiz'in konuyla ilgili açıklamalarını okuyucularına aktardı.

The Sun'ın Milliyet Gazetesi'ne dayandırdığı haberde Ryan Babel ile Mario Lemina'nın da partilerde yer aldığı belirtildi.

"Şaşırtıcı şeyler"

Caughtoffside.com sitesi ise "Türkiye'den şaşırtıcı şeyler" ifadesini kullanarak Mustafa Cengiz'in sözlerini başlığına taşıdı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları Hollandalı futbolcunun ülkesinde de gündeme oturdu.

Hollanda'da yayın yapan AD Gazetesi, "Galatasaray Başkanı, Ryan Donk'a saldırıyı başlattı: 'Seks partilerinden sıkıldık' başlığıyla haberi duyurdu.

Ne olmuştu?

Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, Mustafa Cengiz'in bu tür açıklamalarının basında yer almasına sert göstermiş ve "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 20 yöneticinin olduğu bir ortamda söylediği iddia edilen sözler tamamen hayal ürünüdür. Galatasaray Spor Kulübü başkanı Mustafa Cengiz'in söylediği iddia edilen ve gerçekliği olmayan bu sözleri açııkça yazmak hem ahlaksızca hem de Cengiz'in itibarını sarsmaktır. Yazılan her cümle birer iftiradır" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN | Galatasaray'dan Nevzat Dindar'ın Mustafa Cengiz haberine yalanlama: Milliyet'te yayınlanan sözler tamamen hayal ürünüdür