Mustafa Ceceli: Kenan Doğulu hayatımın dersini verdi

Şarkıcı ve aranjör Mustafa Ceceli, ilk Kenan Doğulu'nun "Aklım Karıştı" şarkısını yaptığını ve o zaman kendisine hayatının dersini verdiğini söyledi. Ceceli, "'Sen bize ne katacaksın?' diye sormuştu. Türkiye’deki sayılı müzisyenlerden biri 22 yaşındaki bir çocuğa bunu soruyor baktığınızda" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ceceli'nin açıklamaları şöyle:

Bir insan bir şeyi ben yaptım dediğinde kaybetmiştir. Her şey su gibi akıyordu. Korkuyla, kaygıyla, endişeyle hareket etmedim. Ben de bir insanım. Zaman zaman insanın eşref saati oluyor. 10 küsür senedir kick boks yaparım. Ben gider torbayı döverim.

İlk Kenan Doğulu’nun “Aklım Karıştı” şarkısını yapmıştım. O dönem Ozan Doğulu bana çok önemli bir ders vermişti. “Sen bize ne katacaksın?” diye sormuştu. Türkiye’deki sayılı müzisyenlerden biri 22 yaşındaki bir çocuğa bunu soruyor baktığınızda…

Yıllar evvel 2007 senesinde Kenan Doğulu’nun festival albümü için stüdyodaydık. Ben ‘Çakkıdı’ şarkısını yapmıştım. Albümün geri kalan tüm aranjmanları Ozan abinindi. Fakat onlarla olan bağım abi kardeş bağı olduğu için stüdyoda albümün tüm aşamasında yer aldım. Çok şey öğrendim orada… O albümde “Ara beni lütfen” diye bir şarkı var. Şarkıyı stüdyoda kaydediyorlardı. Artık vokal kayıtta yapılacaktı. Sevgili Kenan Doğulu geldi ve şarkıyı söylemeye başladı.

Bir yere takıldı ama söz olarak… Şarkının içinde “İnsan sevdiğine böyle yapar mı?” bölümü vardı hatırlarsanız… O bölüm aslında, “İnsan sevdiğine bunu yapar mı?” şeklindeydi… Ne kadar küçük bir fark değil mi? O sırada Ozan abi dedi ki “bunu yapar mı” akış olarak daha güzel dedi. Bir kelimeyi tartışıyorlar bakın… Kenan Doğulu odadan çıktı ve “ben böyle demek istiyorum çünkü seyirciyi hayal edebiliyorum” dedi.

Resmen gelecekte şarkıyı yayınladıktan sonra seyirci ile empati yaparak onların vereceği reaksiyonu ölçüyordu. Ben o gün şunu gördüm. Şarkı söylemek, beste yapmak… Herkes her şeyi yapabilir ama yaptığı işe saygı duymak ve ciddiyet tam olarak bu…

İlk şarkı söylediğim an 7 Aralık 2007’ydi. Bir konserde playist geldi. “Unutamam” yazıyordu şarkı adında… Sezen Hanım’ı aradım ve "Sezen Hanım hangi tonda söylemek istersiniz" dedim. “Ne söylemesi oğlum? Sen söyleyeceksin. Yavaş yavaş ısındıralım seni…” dedi. Nasıl bir panik yaptım. Sahneye çıktık. Ortaya geldim. Bütün gözler bana bakıyor.