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Kültür-Sanat

Mustafa Bond'u solladı

Can Dündar'ın çektiği "Mustafa", sinemaseverlerden büyük ilgi gördü.

12 Kasım 2008 02:00

Bir belgesel olmasına ve vizyonda ikinci haftasına daha yeni girmesine rağmen "Mustafa", gişede "Quantum of Solace" adlı son James Bond filmini bile geride bıraktı.

Bond'u 82 bin kişi izledi

Atatürk’ün askeri, siyasi ve insani yönlerini resmi dilin dışına çıkarak anlatan "Mustafa", vizyondaki ikinci haftasında en çok izlenen film oldu. 29 Ekim’de vizyona giren “Mustafa”, geçtiğimiz hafta sonu 129 bin 738 kişi tarafından izlenerek 07-09 Kasım tarihli Weekend Box Office listesinde birinci sıraya yerleşti. Hollywood'un gişe canavarı "Quantum of Solace" ise ilk hafta sonunda 82 bin 708 kişiye ulaşabildi.

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