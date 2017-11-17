Mustafa Balbay: Sözcü'ye operasyon, yargıdaki FETÖ'cülerin ihtihar saldırısı olabilir

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, TBMM'de yaptığı basın toplantısında, Sözcü gazetesi yönetici ve çalışanları hakkında darbe girişimi günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın nerede olduğuna ve 17-25 Aralık soruşturmasına ilişkin haberleri nedeniyle açılan dava hakkında konuştu. "Sözcü gazetesinin üzerinde şu anda yandaş medya ile birlikte sürdürülmekte olan bu operasyon iki nedenle olabilir" diyen Balbay, "Bir, AKP kendisine karşı olan bütün yayın organlarını susturmak için ne olursa olsun deyip böyle bir şeye girişmiş olabilir. İki, yargı içindeki FETÖ’cüler intihar saldırısı düzenliyor olabilir” dedi.

AKP tarafından Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın başkanlığa tekrar aday gösterilmesini eleştiren Balbay, “İsmail Kahraman bu Meclis'in başkanlığını hak eden bir duruş içinde değil” diye konuştu.

"Eğitim yap-boz haritasına dönmüş durumda"

Yeni eğitim sistemine de değinen Balbay, “Şu andaki bu liselere yerleştirme programı sürer ise ve 3 yanlış bir doğruyu götürecek dediler, bu sistemi bu şekilde oturturlarsa buradan iddia ediyorum, 50 bin sıfır çeken çıkacak, en az 50 bin öğrenci sıfır çekecek. Eğitim yapboz tahtasına dönmüş durumda” şeklinde konuştu.

“Sözcü gazetesiyle, gazetecilerle ilgili son dönemde bir yargı ve soruşturma bulutu hakim” diyen Balbay, sözlerine şöyle devam etti:

“Şu anda Türkiye, dünyada en çok gazetecinin hapiste olduğu ülke. Gazeteciler üzerinden bir toplum eğer korkmaya başlarsa bu bütün kesimlere sıçrar. Şimdi Sözcü gazetesi üzerinde yeni bir kara bulut gezdirilmek isteniyor. Madem ki biz Gökmen Ulu'dan tutturamadık o zaman Uğur Dündar'dan tutturalım, Emin Çölaşan'dan tutturalım, Necati Doğru'dan tutturalım… Sözcü gazetesinin üzerinde şu anda yandaş medya ile birlikte sürdürülmekte olan bu operasyon iki nedenle olabilir; bir, AKP kendisine karşı olan bütün yayın organlarını susturmak için ne olursa olsun deyip böyle bir şeye girişmiş olabilir. İki, yargı içindeki FETÖ'cüler intihar saldırısı düzenliyor olabilir.”