Mustafa Balbay: Konuşanlar o ki külliyenin üstü Saray, altı hastane!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sağlığına ilişkin iddiaları değerlendirdiği yazısında, "Ankara’da kapalı kapılar ardında konuşulanların başında Erdoğan’ın sağlığı geliyor. Doğrusu bu kulis dedikodu yıllardır var. Kabaca 10 yıldır, “Erdoğan’ın altı ay sonrası belli değil” cümlesi kuruluyor. Demek ki 20 kez “altı ay” geçmiş!

Biz öncelikle dileğimizi paylaşalım: Erdoğan’a uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz. Böylece Türkiye’nin demokratik gelişimine, sağlıklı iktidar değişimine tanıklık etmesini diliyoruz. Muhalefetin tadına varmasını, deneyimlerini paylaşmasını arzu ediyoruz.

İkinci olarak vurgulamak istediğimiz şu ki: Demokratik kuralları, gelenekleri yerleşmiş bütün ülkelerde devleti yönetenlerin sağlığı, toplumu, dolayısıyla medyayı ilgilendirir." ifadelerini kullandı.

Foreign Policy (FP) köşe yazarı Steven Cook'un iddialarına yer veren Balbay, "İş bu aşamaya geldi mi konuşulanların önünü almak zordur. Dünyanın öteki ülkelerinden örnekler bir yana bizim ülkemizde de böyledir. Konuşanlar o ki külliyenin üstü Saray altı hastane! Erdoğan’ın sağlığı ile ilgili de bin devadan seçenek getirdiği zaten biliniyor." diye yazdı.

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TIKLAYIN | Foreign Policy'den iddia: Erdoğan, Türkiye'ye liderlik etmeye devam edemeyecek kadar hasta olabilir