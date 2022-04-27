Mustafa Balbay: Ergenekon davalarında bile sahte delil üretiliyordu, Gezi'de üretme gereği duyulmadı

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, 7 kişiye de 18'er yıl hapis cezası verilen Gezi Davası kararına ilişkin olarak, "Ergenekon davalarında bile önce sahte delil üretiliyor, bu 'delillere' dayalı olarak ceza veriliyordu. Gezi davasında delil üretme gereği bile duyulmadığı görülüyor. Hal böyle olunca dava açmak da çok 'kolay' oluyor. Örneğin Osman Kavala kendisine yöneltilen suçların listesini yapsa hücreye sığmaz" dedi.

Balbay, yazısında şunları kaydetti:

"Son karar, hukuksuzluğun giderek derinleştiğini gösteriyor. Gezi davası kamuoyunun gündeminde olduğu için ses getirdi ama başta 28 Şubat, KHK ihraçları olmak üzere hukukun tamamen dışında seyreden onlarca dava var.

İktidar bu tür davaların uluslararası yankı yapmasını özellikle istiyor. Hem pazarlık konusu yapmak hem içeride kutuplaşma yaratmak için. Yaşanmakta olan hukuksuzluğa karşı mücadelede sıklet merkezi Türkiye’de olmalı."

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