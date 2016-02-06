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Mustafa Balbay: Cumhuriyet gazetesi bir yönetim işgali altında!

Cumhuriyet gazetesi için de özgürlük mücadelesi vereceğim hiç aklıma gelmezdi

06 Şubat 2016 17:24

Cumhuriyet'in yazılarına son verdiği CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, "Cumhuriyet gazetesi, okularının büyük ölçüde onaylamadığı bir yönetim işgali altında" görüşünü savudu. 

gazeteciler.com'da yer alan habere göre, CNN Türk'te Hakan Çelik'in hazırlayıp sunduğu 'Hafta Sonu' programına konuk olan Balbay, "Can Dündar ve Erdem Gül için özgürlük dilerken bende kendim için Cumhuriyet gazetesi için de özgürlük mücadelesi vereceğim hiç aklıma gelmezdi" dedi. "Her şeyden önce benim yazılarıma son verirken en azından bir açıklama beklerdim ama hiçbir açıklama yapılmadı" diyen Balbay, "Cezaevinde benim bedenim tutuklu iken yazılarımı yazmaya devam ettim şimdi ise ben özgürüm kalemim tutuklu" diye konuştu.

 

Akın Atalay, Balbay'ı ağır ifadelerle eleştirmişti

 

Balbay'ın, iki gün önce (4 Şubat 2016) Bugün gazetesine verdiği röportajda ‘’Beni Cumhuriyet’ten FETÖ kovdurdu’’ başlığıyla manşet olan ancak sonradan ‘’Haberin içindeki ifadelerim doğru ancak başlık zorlama olmuş’’ açıklaması Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay tarafından sert ifadelerle eleştirilmişti. Atalay, Twitter’dan verdiği yanıtta, Balbay’ın hâlâ Cumhuriyet’in imkânlarını kullandığını öne sürmüştü. Atalay, MİT TIR’ları haberlerinin ‘’FETÖ’ye yardım ve yataklık’’ olduğu öne sürülerek tutuklanmalarına atıfta bulunarak, bu suçlamaya tanıklık ettiğini söylemişti.

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