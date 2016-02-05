Cumhuriyet: Balbay kendi tercihleri nedeniyle yargılandı, biz bedel ödedik, o imkânlarımızı hâlâ kullanıyor!

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, dün Bugün gazetesine verdiği röportajda ‘’Beni Cumhuriyet’ten FETÖ kovdurdu’’ başlığıyla manşet olan ancak sonradan ‘’Haberin içindeki ifadelerim doğru ancak başlık zorlama olmuş’’ açıklaması yapan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’a yanıt verdi. Atalay’ın Twitter’dan verdiği yanıtta, Balbay’a yönelik sert ifadeler yer aldı. Atalay, Balbay’ın hala Cumhuriyet’in imkanlarını kullandığını öne sürdüğü yanıtında, MİT TIR’ları haberlerinin ‘’FETÖ’ye yardım ve yataklık’’ olduğu öne sürülerek tutuklanmalarına atıfta bulunarak, bu suçlamaya tanıklık ettiğini söyledi.

Atalay, Balbay’ın iktidar ve iktidara yakın medyanın yalan ve iftiralarına alet olduğunu da iddia ettiği yazısında, ‘’Havuz ve kayyım medyası aracılığıyla Cumhuriyet gazetesine bu şekilde teşekkür eden(!) eski yazarımız Mustafa Balbay’a yeni seçtiği yolda başarılar dilerim…’’ ifadelerini kullandı.

Atalay’ın kişisel twitter hesabından paylaştığı yazısının tamamı şöyle:

Eski yazarımız, CHP İzmir milletvekili Mustafa Balbay kendisine yakıştıramadığımız bir tutum ve söylem içine girerek gazetemizi, yazar ve yöneticilerini havuz medyasına, iktidar güdümündeki yargıya hedef göstermekten, AKP iktidarı ile kayyım ve havuz medyalarının saldırı, yalan ve iftiralarına alet olmaktan çekinmemiştir.

Mustafa Balbay, çok uzun yıllar süresince bu gazeteden ve okurlarından hep sevgi, saygı ve destek görmüştür. Balbay’ın bu gazeteye kattıklarından çok daha fazlasını bu gazete ve okurları kendisine sunmuştur. Bu gazetenin sahibi olan Cumhuriyet Vakfı’nda yönetim kurulu üyeliği, Ankara temsilciliği ve adı gazetecilik mesleğiyle, Cumhuriyet gazetesiyle özdeşleşmiş ender isimlerden olan Uğur Mumcu’nun birinci sayfadaki köşesini daha düne kadar kendisine sunmuş olan gazetesine bunu lâyık görmesi kuşkusuz kendi takdiri ve tercihidir.

Yaşadığımız çok ağır ve olumsuz siyasi, toplumsal, ekonomik gerçeklik karşısında bu konuyu gündeme getirmekten üzüntü duyuyoruz. Ancak, susarak geçiştiremeyeceğimiz birkaç noktayı belirtmek de sorumluluğumuzdur.

Balbay, her fırsatta uzun tutukluluk dönemini kastederek, Cumhuriyet gazetesi için bedel ödediğini söylemektedir. Oysa kendisi, gazetenin kurumsal olarak kendisine verdiği görev ve talimatlardan dolayı değil, kendi tercihleri ve tutumu nedeniyle mağdur olmuş, tutuklanmış ve yargılanmıştır. Hiç kuşkusuz haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz kalmıştır; büyük bir mağduriyet yaşatılmıştır kendisine. Ama bu haksızlığın, hukuksuzluğun sorumlularını herkes biliyor: AKP iktidarı tarafından önü açılan, desteklenen, işbirliği yapılan ve ne istedilerse verildiği açık açık ikrar edilen, emniyet ve yargı içinde örgütlenmiş yasa dışı bir oluşum. Balbay’ın Cumhuriyet gazetesi için bedel ödeyip ödemediği tartışmalıdır ama Cumhuriyet gazetesinin Balbay nedeniyle maddi-manevi çok ağır bedeller ödediği, halen daha ödemeye devam ettiği kuşkusuzdur. 2007 – 2008 yıllarında günlük ortalama tirajı 75-80 binlerde olan gazetenin, Balbay’ın tutuklanmasının hemen ardından 2009 yılında büyük bir hızla 50-55 binlere gerilemesi olgusunu anımsatmak yeterli.

Daha birkaç ay öncesine kadar yönetiminde bulunduğu, düzenli köşe yazdığı gazetesinde, kendisinin iddia ettiği gibi “Fetocu” ya da “Kürtçü” diye yaftalanıp, karalanacak bir yazarımız, yöneticimiz ve muhabirimiz yoktur. Bu gazete, düşünce ve yorumlarını köşelerinden özgürce dile getiren bütün yazarlarının arkasında, yanındadır. Tıpkı, daha düne kadar Balbay’ın da arkasında, yanında durduğu gibi…

Bu gazetenin, halkı bilgilendirme, gerçekleri yazma görevini büyük bir cesaret ve kararlılıkla yerine getiren genel yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül, gazetecilik görevlerini yerine getirdikleri için “FETÖ’ye yardım ve yataklık” suçlamasıyla tutuklu bulunuyor. Tam da bu zamanda, adeta bu suçlamaya hak verirmiş ya da tanıklık yaparmışcasına gazeteyi, yazarlarını, yöneticilerini “Fetoculuk”, “Kürtçülük” gibi iftira söylemleriyle hedefe koymak, daha da vahimi “beni FETÖ kovdurdu” manşetlerine zemin hazırlamak, bu saçmalıklara, bu ağır ve kabul edilemez iftiralara, haksızlığa neden olmak, bu noktaya kadar sürüklenmek, …

Elbette okurların, vicdan ve iz’an sahibi kamuoyunun takdir edeceği bir durumdur.

Bir yandan bu satırların yazıldığı saatlerde bile gazetenin kendisine sunduğu olanakları kullanmaya devam edip, öte yandan havuz ve kayyım medyası aracılığıyla Cumhuriyet gazetesine bu şekilde teşekkür eden(!) eski yazarımız Mustafa Balbay’a yeni seçtiği yolda başarılar dilerim!..