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Hikmet Çetinkaya'dan Balbay'a: Havuz medyasına malzeme oluşunu ibretle seyrediyorum...

"Böylesine bir hırs....Hayret doğrusu..."

04 Şubat 2016 20:26

Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Yayın Kurulu üyesi Hikmet Çetinkaya, aktif siyaset mesaisi nedeniyle Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinin ardından yazılarına da son verilen CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın gazeteye yönelik iddialarına tepki gösterdi. Balbay'ın gazetecilik kariyerinde İzmir yıllarından itibaren tayin edici bir rol oynayan ve Fethullah Gülen cemaatinin en çok dava açtığı gazeteci olan Çetinkaya, "Cumhuriyet'ten uzaklaştırılmasında FETÖ'nün parmağı olduğunu" savunan ve "Gazete yönetimi 'Cumhuriyet'i FETÖ finans ediyor' iddialarına açıklama getirmeli" diyen Balbay'a, "Balbay'ın havuz medyasına malzeme oluşunu ibretle seyrediyorum...Böylesine bir hırs....Hayret doğrusu..." sözleriyle tepki gösterdi.

Eski Cumhuriyet Ankara Temsilcisi ve yazarı CHP'li Mustafa Balbay'ın, kayyum yönetimindeki Bugün gazetesinde yayımlanan Cumhuriyet'i suçlayan iddialarına, Hikmet Çetinkaya'dan tepki geldi.

Çetinkaya, Cumhuriyet'teki yaklaşık 30 yıl boyuncaTwitter hesabından şu mesajları paylaştı:

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